Candidato presidencial en Perú muere en accidente de tránsito durante actividad de campaña

El candidato presidencial peruano Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), murió este domingo en un accidente de tránsito cuando se dirigía a una actividad de campaña en el sur de Perú.

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¿Qué pasó con el candidato peruano?

El hecho ocurrió en las cercanías de la localidad de Ayacucho, donde el vehículo en el que se transportaba el aspirante volcó por causas que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

La muerte del político fue confirmada por Balvin Huamani, alcalde del distrito de Pilpichaca, quien aseguró que el candidato fue trasladado de emergencia a un puesto de salud de la zona.

“El candidato Becerra ya ha fallecido”, señaló el mandatario local en declaraciones a la emisora RPP.

Becerra tenía 61 años y era presidente del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, una colectividad de tendencia centrista que participa en las elecciones presidenciales programadas para el 12 de abril.

Según las encuestas más recientes, el candidato se ubicaba en las últimas posiciones entre más de 30 aspirantes que buscan llegar a la Casa de Pizarro, en una contienda electoral que actualmente lidera el político conservador Rafael López Aliaga.

En el accidente también resultaron heridas tres personas que acompañaban al candidato en el vehículo. Todas fueron trasladadas a centros médicos y permanecen bajo atención.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú lamentó el fallecimiento de Becerra y expresó su solidaridad con su familia, así como su deseo de pronta recuperación para los lesionados.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que se produjo el volcamiento del automóvil.