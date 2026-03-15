Hamás asegura que Israel mató a alto dirigente del grupo en ataque en el sur de Líbano

El movimiento islamista palestino Hamás aseguró que un alto dirigente de su organización murió este domingo tras un ataque atribuido al Ejército de Israel en el sur del Líbano, en medio de la creciente escalada militar en Medio Oriente.

Según una fuente del grupo citada por AFP, el dirigente fallecido sería Wisam Taha, quien murió tras un bombardeo contra un apartamento ubicado en un edificio residencial en la ciudad de Sidón.

La agencia oficial libanesa ANI también reportó el ataque, señalando que al menos una persona murió como consecuencia del impacto en el inmueble. Hasta el momento, las autoridades israelíes no han confirmado oficialmente la identidad del objetivo del operativo.

Escalada del conflicto en Líbano

La situación en Líbano se agravó desde el 2 de marzo, cuando el movimiento chiita Hezbolá lanzó ataques contra Israel en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, tras bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel.

Desde entonces, Israel ha respondido con bombardeos y operaciones terrestres en zonas cercanas a la frontera, lo que ha ampliado el conflicto regional.

De acuerdo con autoridades libanesas, el número de muertos por los ataques israelíes ya asciende a 850 personas, mientras que más de 830.000 habitantes han sido desplazados por los combates. De ellos, al menos 130.000 permanecen en refugios colectivos.

Cascos azules también reportan ataques

En medio de la violencia, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) informó que sus tropas fueron blanco de disparos en tres ocasiones este domingo en el sur del país, ataques que, según la misión, habrían sido realizados “probablemente por grupos armados no estatales”.

Dos días antes, uno de sus puestos también había sido alcanzado por disparos, según reportó la agencia ANI, que atribuyó ese hecho a Israel.

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, descartó la posibilidad de abrir negociaciones directas con Líbano para frenar el conflicto.

“La respuesta es no”, afirmó el funcionario ante preguntas de periodistas sobre un eventual diálogo para buscar una salida diplomática.

Pese a ello, fuentes libanesas habían señalado previamente que las negociaciones estaban “sobre la mesa”, aunque condicionadas a que Israel se comprometa con un alto el fuego o una tregua.

En paralelo, el Ejército israelí renovó las advertencias de evacuación para los suburbios del sur de Beirut, zonas que han sido objeto de intensos bombardeos durante las últimas dos semanas.