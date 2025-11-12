CANAL RCN
Internacional Video

Primeras palabras de María Corina Machado tras llegar a Oslo: “La esperanza de que Venezuela sea libre”

Horas después de la ceremonia del Nobel, la líder aterrizó en suelo noruego y fue recibida por cientos de venezolanos.

Noticias RCN

AFP

diciembre 11 de 2025
06:47 a. m.
Después de varios meses, reapareció María Corina Machado. Lo hizo en el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega.

Había expectativa por la presencia de la líder venezolana en la capital noruega. Si bien no pudo estar en la ceremonia del Premio Nobel, pudo llegar en horas de la noche y compartir con los venezolanos que la esperaban con ansias.

María Corina Machado no salía del país desde hace 12 años

Este jueves 11 de diciembre, se llevó a cabo una rueda de prensa. Machado estuvo acompañada del primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.

“Tengo la esperanza de que Venezuela sea libre y volvamos a ser un país que sea un faro de esperanza, oportunidades, democracia; donde recibamos, no solo a los venezolanos que han salido, sino a ciudadanos de todo el mundo”, declaró.

La líder sostuvo que el régimen de Nicolás Maduro acabará pronto: “No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía”.

El mensaje a Maduro: “Fin a esta tiranía”

Quiero aprovechar tu pregunta para dar las gracias a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contártelo, porque ahora mismo no quiero ponerlos en peligro.

El premio lo recibió un día antes su hija, Ana Corina Sosa; quien dio el discurso que Machado tenía preparado: “Esa marcha me trae hoy aquí, como una voz entre millones de venezolanos que se han levantado una vez más para reclamar el destino que siempre les ha pertenecido”.

Aprendí que amar a Venezuela significa asumir la responsabilidad de su destino; sin embargo, como sociedad no supimos hacerlo a tiempo.

La líder opositora llevaba 12 años sin poder salir de Venezuela. Desde su época como parlamentaria, le ha hecho frente al régimen, incluso cuando estaba Hugo Chávez a la cabeza.

