Insólito escape de María Corina Machado de Venezuela: habría salido en lancha

Sobre las 12:00 de la madrugada, hora de Oslo, María Corina Machado aterrizó en el aeropuerto internacional de la capital de Noruega para reencontrarse con su familia, líderes políticos, el Comité del Nobel de Paz y el mundo entero que tenía los ojos puestos en su salida de Venezuela.

La prensa de Estados Unidos señaló que María Corina Machado tuvo que tomar una lancha para salir de su país, con destino a Aruba y luego en lancha y avión habría podidp llegar a Oslo, Noruega.

Los aliados de la líder de la oposición venezolana habrían trabajado minuciosamente para evitar que el viaje se hiciera público y de esa forma proteger su seguridad.

Así habría escapado María Corina Machado en lancha desde Venezuela

Según el Wall Street Journal, hay dos versiones sobre la ruta que habría tomado la opositora para salir de su país desde el pasado martes 9 de diciembre.

Si la Nobel de paz salió de Caracas, habría tomado una de estas posibles rutas desde el pasado martes. Caracas-La Guaira, un trayecto de 30 kilómetros, aproximadamente 30 minutos por tierra, luego 50 millas náuticas en un bote secreto hacia Curazao. Allí habría abordado un avión militar norteamericano hacia Oslo, Noruega.

La otra opción sería Caracas-Falcón, un recorrido de 400 kilómetros, aproximadamente, cuatro horas de trayecto por tierra, luego 30 millas náuticas en un bote secreto hacia Curazao y allí habría tomado el avión militar norteamericano hacia Oslo.

María Corina Machado le hablará al mundo sobre su salida de Venezuela

María Corina Machado dará una rueda de prensa el jueves a las 4:15 de la madrugada hora de Colombia, según anunció el gobierno de Noruega.

Será la primera aparición pública de la opositora tras esconderse por más de un año para evitar que el régimen de Nicolás Maduro la secuestrara.