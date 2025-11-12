Dirigente de Hamás propone almacenar o mantener congelado el armamento del grupo terrorista a cambio de una tregua estable

El anuncio de que queda un último cuerpo en Gaza para completar la entrega de rehenes, conocido el miércoles, reavivó la discusión sobre el avance del plan estadounidense para frenar la guerra iniciada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

En este contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el domingo que espera “muy pronto” activar la segunda fase del esquema impulsado por Washington y confirmó un nuevo encuentro con Donald Trump para el 29 de diciembre.

Ex número uno de Hamás dijo buscar una tregua estable:

En paralelo, una señal inesperada llegó desde la dirigencia de Hamás. Jaled Mechaal, ex número uno del movimiento islamista, sostuvo en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera que la organización está dispuesta a considerar una tregua estable a cambio de suspender su actividad militar, aunque sin renunciar a sus armas.

“La idea de un desarme total es inaceptable para la resistencia (Hamás). Lo que está propuesto, es una congelación, o un almacenamiento (…) para dar garantías contra cualquier escalada militar desde Gaza con la ocupación israelí”, explicó.

Mechaal sostuvo además que esta propuesta ya ha sido planteada a las partes involucradas en las negociaciones: “Es la idea que nosotros discutimos con los mediadores, y pienso que con una posición estadounidense pragmática (…) esa visión podría ser aceptada por la administración estadounidense”.

Hamás mantiene sobre la mesa la idea de tropas internacionales en la Franja de Gaza

El gesto de apertura de Hamás incluye también la posibilidad de que una fuerza internacional de mantenimiento de la paz se instale en la frontera entre Gaza e Israel, algo que el dirigente consideró viable si contribuye a garantizar la estabilidad del territorio palestino.

La iniciativa se inscribe en el marco del plan presentado por el presidente estadounidense Donald Trump, cuya primera fase, prevista para arrancar con una tregua el 10 de octubre, contemplaba la liberación de los rehenes —vivos o muertos— retenidos en Gaza a cambio de la excarcelación de centenares de presos palestinos en Israel.