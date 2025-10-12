EN FOTOS | María Corina Machado volvió a abrazar a su familia después de casi dos años: emotivo reencuentro

Los ojos del mundo se mantuvieron a la expectativa de la llegada de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a la ceremonia del Premio Nobel de Paz, que fue recibido por su hija.

Contra viento y marea, la Nobel del Paz, logró salir de Venezuela y llegar al país donde la esperaban sus tres hijos, su madre, sus hermanas, Edmundo González Urrutia, líderes políticos, compañeros de lucha, y cientos de personas que confían en su valentía para acabar con el régimen de Nicolás Maduro.

Antes de reaparecer públicamente, Machado se reencontró con sus hijos y con su familia, en medio de lágrimas y abrazos que sellan un nuevo capítulo en su lucha por la libertad de Venezuela. El emotivo momento quedó registrado en imágenes.

El emotivo abrazo de María Corina Machado con su madre e hija

La líder de la oposición, minutos antes de salir por el balcón Grand Hotel, en Oslo, se reencontró con su madre y con sus hijos, a quienes tenía años sin ver.

Ana Corina Sosa, de 31 años, hija de MCM, fue la encargada de representarla en la ceremonia del Premio Nobel de Paz, quien en su discurso no solo describió el sentir de los venezolanos, sino las palabras que su madre hubiese querido decir.

Asimismo, pudo abrazar a sus otros dos hijos, a sus hermanas, y por su puesto a su madre, Corina Parisca, de avanzada edad, víctima de asedio en su casa en Caracas por parte del régimen, logró volver a ver a su hija libre.

María Corina Machado estuvo 16 meses en la clandestinidad

Desde su última aparición pública, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando en una masiva marcha en rechazo al presunto fraude electoral, en la que apareció en una concurrida calle de Caracas, la Nobel de Paz tuvo que mantenerse oculta del mundo exterior por un año y cuatro meses.

Sobre la medianoche de este 10 de diciembre, María Corina Machado llegó al aeropuerto internacional de Oslo, donde fue recibida por el Comité Noruego y su familia, posteriormente trasladada al Grand Hotel, donde reapareció públicamente.

La salida de Machado de Venezuela habría sido compleja. Versiones señalan que habría escapado del régimen en una lancha hacia Aruba y Curazao desde allí en vehículos y aviones habría logrado llegar a la capital de Noruega.