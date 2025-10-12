CANAL RCN
Internacional

EN FOTOS | María Corina Machado volvió a abrazar a su familia después de casi dos años: emotivo reencuentro

Después de mantenerse por 16 meses en la clandestinidad, la líder opositora logró escapar de Venezuela y se reencontró con su familia en Oslo, Noruega.

EN FOTOS | María Corina Machado volvió a abrazar a sus hijos después de casi dos años: emotivo reencuentro
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
09:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los ojos del mundo se mantuvieron a la expectativa de la llegada de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a la ceremonia del Premio Nobel de Paz, que fue recibido por su hija.

VIDEO | María Corina Machado reapareció en Oslo tras lograr escapar de Venezuela
RELACIONADO

VIDEO | María Corina Machado reapareció en Oslo tras lograr escapar de Venezuela

Contra viento y marea, la Nobel del Paz, logró salir de Venezuela y llegar al país donde la esperaban sus tres hijos, su madre, sus hermanas, Edmundo González Urrutia, líderes políticos, compañeros de lucha, y cientos de personas que confían en su valentía para acabar con el régimen de Nicolás Maduro.

Antes de reaparecer públicamente, Machado se reencontró con sus hijos y con su familia, en medio de lágrimas y abrazos que sellan un nuevo capítulo en su lucha por la libertad de Venezuela. El emotivo momento quedó registrado en imágenes.

Atención | María Corina Machado habría llegado a Oslo contra viento y marea
RELACIONADO

Atención | María Corina Machado habría llegado a Oslo contra viento y marea

El emotivo abrazo de María Corina Machado con su madre e hija

La líder de la oposición, minutos antes de salir por el balcón Grand Hotel, en Oslo, se reencontró con su madre y con sus hijos, a quienes tenía años sin ver.

Ana Corina Sosa, de 31 años, hija de MCM, fue la encargada de representarla en la ceremonia del Premio Nobel de Paz, quien en su discurso no solo describió el sentir de los venezolanos, sino las palabras que su madre hubiese querido decir.

Asimismo, pudo abrazar a sus otros dos hijos, a sus hermanas, y por su puesto a su madre, Corina Parisca, de avanzada edad, víctima de asedio en su casa en Caracas por parte del régimen, logró volver a ver a su hija libre.

"Estaré en Oslo": así fue el contundente mensaje que envió María Corina Machado antes de partir
RELACIONADO

"Estaré en Oslo": así fue el contundente mensaje que envió María Corina Machado antes de partir

María Corina Machado estuvo 16 meses en la clandestinidad

Desde su última aparición pública, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando en una masiva marcha en rechazo al presunto fraude electoral, en la que apareció en una concurrida calle de Caracas, la Nobel de Paz tuvo que mantenerse oculta del mundo exterior por un año y cuatro meses.

Sobre la medianoche de este 10 de diciembre, María Corina Machado llegó al aeropuerto internacional de Oslo, donde fue recibida por el Comité Noruego y su familia, posteriormente trasladada al Grand Hotel, donde reapareció públicamente.

La salida de Machado de Venezuela habría sido compleja. Versiones señalan que habría escapado del régimen en una lancha hacia Aruba y Curazao desde allí en vehículos y aviones habría logrado llegar a la capital de Noruega.

Danny Ocean tuvo emotiva presentación en el Nobel de Paz: dedicó mensaje a María Corina Machado
RELACIONADO

Danny Ocean tuvo emotiva presentación en el Nobel de Paz: dedicó mensaje a María Corina Machado

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

VIDEO | María Corina Machado reapareció en Oslo tras lograr escapar de Venezuela

Premio Nobel

En imágenes | Sigue la expectativa por el saludo de María Corina Machado en Oslo, Noruega

Venezuela

Atención | María Corina Machado habría llegado a Oslo contra viento y marea

Otras Noticias

Loterías

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 10 de diciembre de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 10 de diciembre.

Narcotráfico

Petro responde a Trump tras advertencia sobre Colombia y narcotráfico

El mandatario calificó como un acto de desinformación las palabras de Trump y advirtió que representan un irrespeto hacia la institucionalidad colombiana.

Navidad

Menú navideño 2025: cenas saludables para disfrutar sin excesos

Liga BetPlay

El once ideal más costoso de la Liga BetPlay II-2025: Nacional domina el listado, según Transfermarkt

Enfermedades

Autoridades alertan el aumento de casos relacionados a la gripe H3N2 en Reino Unido