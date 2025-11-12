CANAL RCN
Colombia

Atento: volvió a temblar en Colombia y esto fue lo que reportó el Servicio Geológico Colombiano

La entidad hizo hincapié en que el temblor superó los 3.0 de magnitud. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
06:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano reportó que en la madrugada de este 11 de diciembre de 2025 volvió a reportarse un nuevo temblor que sobrepasó los 3.0 de magnitud.

Este movimiento telúrico se presentó en Santander y se sintió principalmente en tres municipios. ¿Cuál fue el epicentro? ¿De cuánto fue la profundidad? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que superó los 3.0 de magnitud hoy 11 de diciembre de 2025 en Colombia

  • 2:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

VIDEOS: así se vivió el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 10 de diciembre de 2025
RELACIONADO

VIDEOS: así se vivió el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 10 de diciembre de 2025

¿Qué otros temblores se han reportado en Colombia este 11 de diciembre de 2025?

Aparte del temblor que se presentó en Los Santos, Santander, el Servicio Geológico Colombiano se ha percatado de los siguientes cinco movimientos telúricos:

  • 12:57 a.m.

Epicentro: La Argentina, Huila.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 258 kilómetros.

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

  • 1:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Piedecuesta (Santander), a 15 de Los Santos (Santander) y a 19 de Betulia (Santander).

  • 4:17 a.m.

Epicentro: Samaná, Caldas.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 121 kilómetros.

  • 5:57 a.m.

Epicentro: Barranca de Upía, Meta.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 110 kilómetros.

  • 6:26 a.m.

Epicentro: Susa, Cundinamarca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 134 kilómetros.

Las recomendaciones a seguir durante los temblores

Tras los últimos temblores que se han presentado en el país, las autoridades han recordado que es fundamental que las personas eviten las siguientes acciones en esas situaciones:

¿Hubo afectaciones tras el fuerte temblor de este 10 de diciembre de 2025? Este es el balance
RELACIONADO

¿Hubo afectaciones tras el fuerte temblor de este 10 de diciembre de 2025? Este es el balance

  • Utilizar los ascensores.
  • Acercarse a la ventana.
  • Posicionarse debajo de marcos de puertas.
  • Estar al lado de ventanas.
  • Correr.
  • Evacuar hacia lugares rodeados de árboles o cables de electricidad.
  • No acordar un punto de encuentro con los familiares.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Narcotráfico

Petro responde a Trump tras advertencia sobre Colombia y narcotráfico

Bogotá

Conozca la agenda de la ciclovía nocturna en Bogotá para este jueves 11 de diciembre

Mauricio Lizcano

Mauricio Lizcano oficializa su candidatura con 1.839.930 firmas para las elecciones de 2026

Otras Noticias

Gaza

Dirigente de Hamás propone almacenar o mantener congelado el armamento del grupo terrorista a cambio de una tregua estable

El grupo terrorista también mantiene sobre la mesa la posibilidad de que fuerzas internacionales patrullen de manera permanente la Franja de Gaza.

Loterías

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 10 de diciembre de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 10 de diciembre.

Salud mental

¿Qué significa vivir constantemente malhumorado, según psicólogo?

Navidad

Menú navideño 2025: cenas saludables para disfrutar sin excesos

Liga BetPlay

El once ideal más costoso de la Liga BetPlay II-2025: Nacional domina el listado, según Transfermarkt