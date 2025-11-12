Atento: volvió a temblar en Colombia y esto fue lo que reportó el Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano reportó que en la madrugada de este 11 de diciembre de 2025 volvió a reportarse un nuevo temblor que sobrepasó los 3.0 de magnitud.

Este movimiento telúrico se presentó en Santander y se sintió principalmente en tres municipios. ¿Cuál fue el epicentro? ¿De cuánto fue la profundidad? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que superó los 3.0 de magnitud hoy 11 de diciembre de 2025 en Colombia

2:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

¿Qué otros temblores se han reportado en Colombia este 11 de diciembre de 2025?

Aparte del temblor que se presentó en Los Santos, Santander, el Servicio Geológico Colombiano se ha percatado de los siguientes cinco movimientos telúricos:

12:57 a.m.

Epicentro: La Argentina, Huila.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 258 kilómetros.

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

1:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Piedecuesta (Santander), a 15 de Los Santos (Santander) y a 19 de Betulia (Santander).

4:17 a.m.

Epicentro: Samaná, Caldas.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 121 kilómetros.

5:57 a.m.

Epicentro: Barranca de Upía, Meta.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 110 kilómetros.

6:26 a.m.

Epicentro: Susa, Cundinamarca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 134 kilómetros.

Las recomendaciones a seguir durante los temblores

Tras los últimos temblores que se han presentado en el país, las autoridades han recordado que es fundamental que las personas eviten las siguientes acciones en esas situaciones: