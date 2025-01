“Al régimen solo le queda mentir: somos valientes, no pendejos”: María Corina Machado sobre video del escolta

En medio de la tensa situación en Venezuela por los hechos del pasado 9 de enero donde fue detenida María Corina Machado al salir de la concentración en la calle Élice de Chacao, en Caracas, la líder opositora envió un claro mensaje a los venezolanos y denunció las contradicciones del régimen.

Al régimen solo le queda amenazar y mentir; los venezolanos somos valientes, no pendejos.

Luego de que MCM confirmara que el escolta, Roalmi Cabeza estaba herido de bala en una pierna y que había sido detenido el 9-E, el régimen de Nicolás Maduro publicó un video en el que asegura que el hombre que acompañaba a la opositora no estaba lesionado y que habría sido arrestado en un hotel.

Sin embargo, las imágenes han sido altamente cuestionadas y señaladas de una aparente estrategia para desprestigiar a MCM, donde el régimen asegura que lo ocurrió el 9-E es parte de un montaje.

El Ministerio de Relaciones Interiores liderado por Diosdado Cabello informó a través de sus redes sociales que el motorizado Roalmi Alberto Cabeza Cedeño no está herido de bala.

Además, en un video, aseguró que fue detenido en un hotel de Caracas y que será presentado ante la Fiscalía por los delitos de asociación para delinquir y simulación de hecho punible.

Mientras que la familia del motorizado pide que no lo dejen morir en la cárcel por la herida que tendría en uno de sus miembros inferiores.

“El conductor de una de las motos que me acompañaba a la salida de la manifestación le habían herido en una pierna de bala cuando los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana nos dispararon, también se lo llevaron preso (…) Lo que pasó ayer (9-E) demuestra las profundas contradicciones que hay dentro del régimen”, dijo Machado el pasado 10 de enero.

En un nuevo video, desde la clandestinidad, MCM dijo: “Una vez más se equivocan, por eso en la fase crucial que atravesamos en este momento crítico te pido que me escuches con mucha atención”:

No podemos dudar ni un instante de que estamos haciendo lo correcto. Hemos derrotado al régimen y lo tenemos contra las cuerdas (…) yo no me voy a detener y sé que ustedes tampoco, vienen nuevas acciones, ahora vamos para el round ganador; yo los necesito a ustedes listos para que cada uno de nosotros haga se parte.