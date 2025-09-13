CANAL RCN
Internacional

Luto: se confirmó la muerte de una reconocida influencer

La influencer había sido reportada como desaparecida, fue encontrada el pasado 6 de septiembre, pero estaba internada en un hospital.

septiembre 13 de 2025
11:53 a. m.
Este 13 de septiembre de 2025, la Fiscalía de Michoacán, en México, confirmó la muerte de una reconocida influencer que se encontraba en el Hospital de la Mujer.

Marian Izaguirre, que tenía más de 300 mil seguidores en Instagram, fue reportada como desaparecida el pasado 1 de septiembre.

La creadora de contenido salió de su casa, ubicada en Uruapan, México, abordó su vehículo y, desde ese momento, sus familiares dejaron de tener noticias de ella.

Por lo tanto, luego de una intensiva búsqueda, las autoridades la hallaron el 6 de septiembre de 2025, en un hotel de Morelia.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán detalló que Marian Izaguirre, la reconocida influencer, tenía un estado de salud crítico y que había requerido de terapias intensivas.

Y, a pesar de que los especialistas realizaron todos los esfuerzos humanos posibles por salvar su vida, en la mañana de este 13 de septiembre de 2025 se confirmó su muerte.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Marian Izaguirre, la reconocida influencer de México?

De acuerdo con lo que ha revelado la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Marian Izaguirre partió de este plano terrenal tras tener una muerte cerebral.

En medio de esa difícil noticia, las autoridades informaron que su familia autorizó la donación de sus órganos y que han pedido respeto y privacidad.

¿Qué habían dicho las autoridades tras la aparición de Marian Izaguirre, la reconocida influencer de México?

Luego de que Marian Izaguirre fue encontrada en un hotel de Morelia, las autoridades indicaron que, al parecer, se habría presentado un caso de violencia intrafamiliar.

Sin embargo, tras el trágico desenlace de este 13 de septiembre de 2025, las investigaciones continuarán realizándose.

Los seguidores de Marian Izaguirre se encuentran devastados con lo sucedido y en las redes sociales han comenzado a escribir múltiples mensajes de condolencias.

