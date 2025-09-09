Shock: estrella del cine para adultos murió de manera inesperada a sus 33 años

Hay conmoción a nivel mundial porque una estrella del cine para adultos falleció de manera inesperada mientras que se encontraba de vacaciones.

Natalia Rae, la actriz que tenía 33 años y era oriunda de Arizona, Estados Unidos, se encontraba disfrutando de unos días de vacaciones en Costa Rica.

Sin embargo, de manera inesperada, su hermana reportó la muerte a través de las redes sociales de la estrella del cine para adultos.

Este fue el desgarrador mensaje con el que se confirmó la muerte de Natalia Rae, la estrella del cine para adultos de Estados Unidos

El pasado 3 de septiembre de 2025, la hermana de Natalia Rae escribió un sentido post en el que expresó que nunca pensó tener que hacer eso, pero que, desafortunadamente, tenía que informar que su confidente había fallecido.

Además, les agradeció a sus seguidores por el cariño que siempre le brindaron e indicó que, a raíz de que la muerte de Natalia Rae ocurrió fuera de su país, tenían que hacer una recolecta para los gastos fúnebres.

"Hola a todos, soy la hermana de Natalia y odio tener que hacer esto. Mientras estaba de vacaciones, disfrutando al máximo como siempre, mi querida hermana falleció. Sé que fue una luz en sus vidas tanto como en las mías y la forma en la que hablaba de ustedes me decía lo mucho que significaba. Me alegra que haya podido compartir esa faceta increíble y emocionante de sí misma con todos ustedes, porque realmente era una de las mejores personas de este planeta", comenzó escribiendo la hermana de la estrella del cine para adultos.

"Para colmo, estábamos fuera del país. No es barato traerla de vuelta con su familia, donde pertenece, y tuvimos que crear una campaña de GoFundMe para ayudarla a regresar. Gracias por amar a mi hermana, ella significa mucho para mí", concluyó.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Natalia Rae, la estrella del cine para adultos?

De acuerdo con lo que han reportado los medios internacionales, Natalia Rae tuvo una caída durante sus vacaciones en Costa Rica y presentó una herida. Por lo tanto, presuntamente, ese pudo ser uno de los desencadenantes de su deceso.

Sin embargo, las investigaciones continúan avanzando para determinar exactamente qué fue lo que ocurrió.