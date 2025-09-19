CANAL RCN
Internacional

Dolor profundo en el mundo de la televisión: murió una reconocida estrella

La actriz también se destacó en el teatro y en el cine. Esto es lo que se ha informado acerca de su muerte.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
08:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo de la televisión, el teatro y el cine se encuentra de luto, especialmente en Argentina, porque falleció una reconocida estrella y actriz.

Marta Magaro Silva, que nació en julio de 1949, y participó en producciones televisivas y cinematográficas como 'Los secretos de papá', 'Déjate querer', 'Poliladron', 'El exilio de Gardel' y 'Diario para un cuento', partió de este plano terrenal el pasado 17 de septiembre de 2025.

Murió Brad Everett Young, actor de Grey’s Anatomy y Los Ángeles de Charlie, tras un trágico accidente
RELACIONADO

Murió Brad Everett Young, actor de Grey’s Anatomy y Los Ángeles de Charlie, tras un trágico accidente

La muerte de la reconocida actriz fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices a través de un sentido comunicado. Sin embargo, aún no se han revelado las causas exactas.

Este fue el comunicado en el que se confirmó la muerte de Marta Magaro Silva, la reconocida actriz y estrella de la televisión argentina

En el comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices no solo se expresaron unas profundas condolencias por la muerte de Marta Magaro Silva, sino que también se destacó su trayectoria y legado.

"Con profundo pesar despedimos a la actriz Marta Magaro Silva, quien a lo largo de su vida desarrolló una amplia trayectoria en el teatro, la televisión, el cine y la formación actoral, tanto en la Argentina como en Francia", se comenzó expresando.

"Acompañamos con nuestras más sentidas condolencias a su compañero, el actor Hugo Anganuzzi, a sus familiares y seres queridos, abrazándolos en este doloroso momento", se concluyó.

Así fueron las exequias tras la muerte de la actriz Marta Magaro Silva, de Argentina

Tras la muerte de Marta Magaro Silva, su velación se realizó entre el miércoles 17 de septiembre y el jueves 18.

Dolor en Colombia: se confirmó la muerte de reconocido periodista
RELACIONADO

Dolor en Colombia: se confirmó la muerte de reconocido periodista

Además, el sepelio se llevó a cabo el mismo jueves, a las 9:30 de la mañana (hora de Argentina), en el Cementerio de la Chacarita.

"Que en paz descanse", "qué triste noticia" y "qué gran actriz", han sido algunos de los comentarios en redes sociales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Atroz asesinato en EE. UU.: le dispararon más de 20 veces a policía que estaba comprando un perro caliente

Artistas

Murió Brad Everett Young, actor de Grey’s Anatomy y Los Ángeles de Charlie, tras un trágico accidente

Papa León XIV

El Papa León XIV subasta una exclusiva BMW para construir escuela en Madagascar

Otras Noticias

Presupuesto General de la Nación

¿Qué está pasando con el presupuesto 2026 y los 557 billones que la oposición dice que "no existen"?

El primer debate debe aprobarse antes del 25 de septiembre o el Gobierno tendrá vía libre para expedirlo sin votación.

Dávinson Sánchez

Noche para el olvido: Davinson Sánchez anotó dos autogoles y su equipo fue vapuleado

Davinson Sánchez recibió críticas en Turquía tras la noche para el olvido que tuvo él y su equipo.

Subsidios

Pilar Solidario: estos son los colombianos que no requieren inscribirse para recibir bono de 230.000

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 19 de septiembre de 2025

Salud mental

El costo de ser "fuerte": Los mandatos de género aumentan el riesgo de depresión en los hombres