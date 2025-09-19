Dolor profundo en el mundo de la televisión: murió una reconocida estrella

El mundo de la televisión, el teatro y el cine se encuentra de luto, especialmente en Argentina, porque falleció una reconocida estrella y actriz.

Marta Magaro Silva, que nació en julio de 1949, y participó en producciones televisivas y cinematográficas como 'Los secretos de papá', 'Déjate querer', 'Poliladron', 'El exilio de Gardel' y 'Diario para un cuento', partió de este plano terrenal el pasado 17 de septiembre de 2025.

La muerte de la reconocida actriz fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices a través de un sentido comunicado. Sin embargo, aún no se han revelado las causas exactas.

Este fue el comunicado en el que se confirmó la muerte de Marta Magaro Silva, la reconocida actriz y estrella de la televisión argentina

En el comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices no solo se expresaron unas profundas condolencias por la muerte de Marta Magaro Silva, sino que también se destacó su trayectoria y legado.

"Con profundo pesar despedimos a la actriz Marta Magaro Silva, quien a lo largo de su vida desarrolló una amplia trayectoria en el teatro, la televisión, el cine y la formación actoral, tanto en la Argentina como en Francia", se comenzó expresando.

"Acompañamos con nuestras más sentidas condolencias a su compañero, el actor Hugo Anganuzzi, a sus familiares y seres queridos, abrazándolos en este doloroso momento", se concluyó.

Así fueron las exequias tras la muerte de la actriz Marta Magaro Silva, de Argentina

Tras la muerte de Marta Magaro Silva, su velación se realizó entre el miércoles 17 de septiembre y el jueves 18.

Además, el sepelio se llevó a cabo el mismo jueves, a las 9:30 de la mañana (hora de Argentina), en el Cementerio de la Chacarita.

"Que en paz descanse", "qué triste noticia" y "qué gran actriz", han sido algunos de los comentarios en redes sociales.