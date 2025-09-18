Murió Brad Everett Young, actor de Grey’s Anatomy y Los Ángeles de Charlie, tras un trágico accidente

El mundo del cine y la televisión está de luto tras confirmarse la muerte de Brad Everett Young, actor y fotógrafo estadounidense reconocido por su participación en producciones como Grey’s Anatomy, Los Ángeles de Charlie y Jurassic Park III.

El artista falleció el pasado 17 de septiembre en un accidente de tránsito en Los Ángeles, según confirmó The Hollywood Reporter.

Con apenas 46 años, Brad dejó una huella en la industria gracias a su talento multifacético, que lo llevó tanto a la actuación como a la fotografía de celebridades para revistas internacionales.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el informe de su publicista, Paul Christensen, el actor conducía solo por la autopista 134 la noche del domingo 14 de septiembre cuando un vehículo que venía en sentido contrario lo impactó de frente.

Aunque fue trasladado a un hospital con signos vitales, no sobrevivió a la gravedad de las heridas, tras varios días de lucha.

El conductor del otro automóvil involucrado resultó herido y fue llevado a un centro asistencial. Las autoridades locales investigan las circunstancias del choque.

Una carrera marcada por la versatilidad

Brad Everett Young se destacó en la pantalla grande con cintas como Los Ángeles de Charlie (2000), Parque Jurásico III (2001), Te quiero, tío (2009) y la premiada El Artista (2011). En televisión, participó en episodios de Grey’s Anatomy y Boy Meets World, consolidando una trayectoria diversa.

Más allá de la actuación, encontró en la fotografía un espacio para brillar. Con más de 2,2 millones de seguidores en Instagram, fue uno de los retratistas más influyentes de su generación, logrando capturas icónicas de artistas de Hollywood.

Además, fundó una organización sin ánimo de lucro para inspirar a jóvenes y profesores interesados en el arte, demostrando su compromiso con la cultura y la formación de nuevos talentos.