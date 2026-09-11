“Jamás lo olvidaremos”: presidente Trump sobre los 25 años del atentado contra las Torres Gemelas

Este viernes 11 de septiembre se cumplen 25 años desde que ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas.

El presidente Donald Trump encabezó una solemne ceremonia para honrar a las personas que perdieron la vida en uno de los peores atentados, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial.

Más de dos décadas del 9/11

En medio de la lluvia, Trump entrelazó el homenaje con la actual postura militar de su administración frente a conflictos internacionales, particularmente con el régimen de Irán.

“Hoy renovamos el sagrado juramento que hicimos por primera vez en su nombre hace 25 años. Jamás los olvidaremos. Por eso luchamos hoy. No tenemos otra opción. Siempre recordaremos a las víctimas y a las familias del 11 de septiembre de 2001”, declaró desde el Pentágono.

El ataque del 11 de septiembre de 2001 cobró la vida de 184 personas en el Pentágono, entre militares y civiles, cuando terroristas estrellaron un avión comercial contra el edificio.

Trump destacó la resiliencia estadounidense ante aquella tragedia: “El enemigo pudo destruir lo que las manos estadounidenses habían construido, pero no pudieron apagar la luz, el fuego y el amor en nuestros grandes corazones estadounidenses”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también intervino durante la ceremonia y se refirió a los desafíos actuales que enfrenta el país.

El mensaje del gobierno Trump

“Aún hay enemigos que nos odian. Todos los días los enemigos conspiran para frenar nuestro poder y asesinar a nuestros ciudadanos, incluidos terroristas islámicos en el extranjero y en nuestro país. Pero permanecemos siempre vigilantes, especialmente en este lugar, especialmente con esta gente”, afirmó.

La ceremonia incluyó un riguroso minuto de silencio a las 9:37 de la mañana, momento exacto del impacto en el Pentágono. La bandera de Estados Unidos se desplegó a un costado de la fachada del edificio, mientras un gaitero tradicional dio preámbulo a la lectura de los nombres de las víctimas.

El acto conmemorativo en el Pentágono se realizó simultáneamente con otras ceremonias en todo el país para recordar los atentados del 11-S, que también incluyeron los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York y el vuelo estrellado en Pensilvania, sumando un total de casi 3.000 víctimas.