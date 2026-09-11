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Judicializan a hombre señalado de atacar a un vigilante en Modelia por tentativa de homicidio

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre fue capturado luego de intimidar y amenazar a otro vigilante del sector.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

septiembre 11 de 2026
02:53 p. m.
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Este viernes 11 de septiembre, las autoridades confirmaron la judicialización del sujeto señalado de atacar a un vigilante en el sector de Modelia, en Bogotá.

Judicializado sujeto que agredió a un vigilante

Cayó el sujeto que atacó brutalmente con piedras a un vigilante en Bogotá: le provocó tres fracturas en el cráneo
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El procesado fue presentado ante las autoridades competentes y deberá responder por el delito de tentativa de homicidio, de acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía.

Según la información del caso, el sujeto fue capturado luego de amenazar a otro vigilante del sector. Teniendo esto en cuenta, el ente acusador también le imputó el delito de intimidación y amenaza.

Así fue la brutal agresión

Los hechos se registraron el pasado 5 de septiembre a plena luz del día. El agresor se encontraba transitando por la calle y sorprendió, por la espalda, al uniformado.

Con una piedra en la mano, atacó brutalmente al hombre de 63 años y lo dejó gravemente herido tras propinarle varios golpes.

Información preliminar señala que las intenciones del procesado eran hurtarle la bicicleta al vigilante y por eso lo agredió hasta dejarlo inconsciente e indefenso en el piso.

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La brutal agresión quedó grabada en cámaras de seguridad y permitió evidenciar el minuto a minuto de cómo fueron los hechos.

En las imágenes se observa cómo el agresor atravesó la calle y se aproximó a la caseta de vigilancia sin ser advertido. Una vez detrás del vigilante, lo golpeó por sorpresa con una piedra de gran tamaño.

El hombre continuó la agresión incluso después de que la víctima cayera al suelo y, posteriormente, tomó su bicicleta para escapar del lugar. Como consecuencia del ataque, el vigilante sufrió tres fracturas en el cráneo.

 

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