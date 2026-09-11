¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado no firmó con Independiente Medellín?

El 10 de septiembre fue presentado oficialmente Juan Guillermo Cuadrado como nuevo refuerzo de Millonarios FC, convirtiéndose en uno de los fichajes más importantes de la historia del fútbol colombiano junto con la llegada de Radamel Falcao también al club azul de Bogotá, la llegada de Juan Fernando Quintero a Junior de Barranquilla y el bombazo de James Rodríguez a Atlético Nacional.

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Ha sido un mercado de fichajes lleno de sorpresas y movimientos inesperados por parte de algunos de los clubes más importantes del país, teniendo en cuenta que este viernes 11 de septiembre se cierra la ventana para fichar jugadores libres. A raíz de la grave lesión de una de sus nuevas contrataciones, y que juega en la misma posición de Juan Guillermo Cuadrado, Millonarios aprovechó para sumar experiencia y jerarquía a su nómina, además de reforzar esa zona del campo en la que perdieron a un jugador.

¿Por qué Cuadrado no firmó con Independiente Medellín?

La carrera futbolística de Juan Guillermo inició profesionalmente en el Deportivo Independiente Medellín, convirtiéndose en el club de sus amores y del que es hincha. A raíz del cariño que el futbolista siente por el DIM, hinchada y periodismo en general daban por hecho que, una vez finalizada su carrera en Europa, el lateral colombiano jugaría en el ‘poderoso’ cuando decidiera regresar al fútbol colombiano.

El periodista Juan Felipe Cadavid explicó las razones por las cuales Cuadrado no fue contratado por Independiente Medellín: el comunicador informó que la primera opción de Juan Guillermo siempre fue el Medellín y que el mismo jugador se comunicó con el club una vez regresó al país, pero a raíz del esfuerzo económico que hicieron para contar con los servicios de ‘Juanfer’ Quintero, era imposible tenerlos a los dos al mismo tiempo y por eso el exjugador de la Selección Colombia empezó a analizar otras ofertas.

Incluso, versiones periodísticas informan que Cuadrado pudo ser jugador de Atlético Nacional, pero el lateral no quiso por su afinidad con el rojo antioqueño.

¿Cuándo debuta Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios?

El último partido oficial de Cuadrado como profesional fue el 23 de mayo de 2026 en el juego entre Pisa y Lazio por la última jornada de la Serie A italiana.

El próximo partido de Millonarios por la Liga Betplay 2026-II será el domingo 13 de septiembre por la fecha 10 contra Cúcuta Deportivo en condición de visitante, pero el nuevo refuerzo no alcanzaría a estar en la nómina de convocados, pues aún no se ha sumado al grupo para iniciar entrenamientos; el deseo del entrenador Alberto Gamero es tenerlo disponible para el partido del sábado 19 de septiembre cuando los ‘embajadores’ reciban a Boyacá Chicó en el estadio El Campín.