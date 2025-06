Más de 400 sismos se han presentado en el sur de Japón desde hace varios días

Autoridades japonesas están en alerta por los sismos que en los últimos días han sacudido a la nación asiática.

Desde el pasado sábado 21 de junio, más de 470 sismos se han sentido en la parte sur de Japón. Si bien han sido leves, con escalas menores a 7; las autoridades están pendientes de posibles réplicas.

¿Por qué se han dado tantos sismos?

Japón es un país que tiende a tener fenómenos de este tipo. A nivel geográfico, se encuentra en el cruce de cuatro placas tectónicas, zona conocida como el cinturón del fuego del Pacífico.

La Agencia Meteorológica (JMA) informó que los movimientos terrestres se han presentado en las islas Tokara, una zona que en el pasado ha experimentado sismos con bastante frecuencia.

“La actividad sísmica ha aumentado. Dado que esta región ha experimentado períodos prolongados de actividad sísmica en el pasado”, sostuvo la entidad.

Siete de las 12 islas que conforman este lugar están habitadas. Aproximadamente 700 personas están presentes. El archipiélago está ubicado entre las placas Filipinas y Euroasiática, las cuales tienden a tener bastante fricción.

Sismos en los últimos años

Hace poco, en septiembre de 2023, hubo 346 terremotos en 15 días. Esta fue la última vez que hubo varios sismos seguidos en el sur del país. Recientemente, los más fuertes fueron de 5.1, ocurriendo el domingo y martes pasados.

Años atrás, concretamente en 2021, se presentó un terremoto de 6 en las islas. Para aquel momento, ocurrió a 20 kilómetros de profundidad en aguas cercanas a Akuseki.

La recomendación que hacen las autoridades son: revisar las rutas de evacuación, principalmente en la parte costera o de difícil acceso; mantener una conexión telefónica a la mano y seguir los deportes de la JMA, así como de las instituciones locales.

El hecho de que los sismos no hayan sido fuertes, ha hecho que aún no haya peligro por tsunamis, lo cual permite tener tranquilidad en que no hay riesgo de daños grandes.