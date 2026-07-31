Gritos, golpes y empujones, la conducta de Santiago Muñoz en la Aerocivil: explosivo testimonio

Nuevas denuncias de agresión sacuden a la Aeronáutica Civil. Una exguarda de seguridad y otro exempleado revelaron a Noticias RCN que Santiago Muñoz, hermano de Gabriela Muñoz, habría protagonizado múltiples episodios de violencia contra funcionarios de la entidad.

Los testimonios describen un patrón de conductas agresivas que habrían permanecido impunes durante su permanencia en la institución.

Noticias RCN intentó contactar a Santiago Muñoz a través de llamadas, mensajes y redes sociales sin obtener respuesta. Tampoco fue posible la comunicación del director de la Aerocivil, Luis Martínez Chimenti, para conocer su versión de este escandaloso caso.

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Reveladores testimonios de violencia a manos de Santiago Muñoz en la Aerocivil

De acuerdo con el testimonio de la extrabajadora, uno de los incidentes más graves ocurrió durante una inspección vehicular:

"Hubo un altercado con una inspección a un carro y pues él sin culpa rompió el espejo y (Santiago) agredió a uno de mis compañeros, lo tomó de la corbata y lo empujó".

Tras el incidente, su compañero fue despedido poco tiempo después de que intervinieran Gabriela Muñoz y otra persona identificada como Chimenti.

Las supuestas agresiones no se habrían limitado a personal masculino. La exguarda describió otro episodio alarmante:

Él iba saliendo hacia la reja principal del Aerocivil cuando se ve que él lanzó a una posible funcionaria, ella gritó y pues salió casi que corriendo ahí a la avenida y se subió a un taxi.

La mujer agredida, presuntamente funcionaria de la entidad, no habría regresado más a su lugar de trabajo.

Incluso el director de Aerocivil, Luis Martínez Chimenti, habría sido víctima de estas conductas. "Ellos casi siempre discutían fuera en la oficina o abajo donde lo recogía las camionetas, entonces él siempre pretendía como empujarlo o insultarlo", señaló la testigo.

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Versiones de los exempleados sobre la conducta de Santiago Muñoz coinciden

Los denunciantes coinciden en que existía un clima de intimidación; quienes presenciaban estos hechos enfrentaban consecuencias laborales.

Es muy raro que no hayamos cometido ninguna falta y después de haber visto eso ya como que nos buscaran el quiebre y nos hubieran sacado.

Asimismo, se conoció una delicada situación con quien sería su pareja:

Se presentó un altercado entre la pareja en la cual empezaron a discutir, el señor la agredió y posteriormente procedió a arrojarla del vehículo en movimiento. La persona no volvió más a la entidad y por miedo a represalias se quedó aislada de ese tema.