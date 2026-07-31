Europa y Estados Unidos reaccionan a la entrada de 60.000 migrantes a enclave español en África

En una drástica e inédita decisión diplomática en la Unión Europea, Italia suspendió de manera temporal el acuerdo de libre circulación de Schengen con España.

La medida, respaldada firmemente por los gobiernos de Finlandia y Dinamarca, responde a la severa conmoción que sacude a la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada masiva de cerca de 60.000 ciudadanos marroquíes, en un episodio que la administración de Madrid no ha dudado en calificar de "ataque" directo a la integridad de su territorio.

34 personas murieron:

El impacto del desborde migratorio ha golpeado duramente al enclave español de tan solo 84.000 habitantes, desatando una de las mayores emergencias de su historia reciente.

La travesía, realizada a nado o cruzando las estructuras fronterizas, ha dejado un trágico saldo de al menos 34 fallecidos, según los reportes del gobierno local. Aunque el goteo de llegadas por parte de hombres jóvenes y adolescentes se venía registrando en cientos desde los primeros días de la semana, la situación se intensificó durante la madrugada del jueves.

En cuestión de horas, el flujo se convirtió en una marea humana sin precedentes. No obstante, el Ejecutivo español señaló que, al cierre del viernes, la situación tendía a replegarse tras lograr el retorno a Marruecos de aproximadamente 48.000 personas de las que habían logrado ingresar a su territorio.

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Europa y EE. UU. responden con preocupación:

El remezón provocado por la crisis trascendió rápidamente las fronteras europeas y se coló en el debate político estadounidense. En declaraciones entregadas a la cadena Fox News, el presidente Donald Trump, tildó los hechos de "terribles" y aprovechó el escenario para lanzar una advertencia electoral: "Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado".

En el plano continental europeo, la respuesta mostró posiciones encontradas. El presidente francés, Emmanuel Macron indicó que su administración dispuso quintuplicar el pie de fuerza policial en la delimitación fronteriza con el territorio español.

Frente al cerco de recriminaciones internacionales y al cierre de fronteras dictado por sus socios europeos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, utilizó la red social X para defender la posición de su país. El jefe del Ejecutivo remarcó que la inmigración irregular afecta a varios países de Europa, no solo a España, e hizo un llamado de unión en la región: "No es tiempo de dividir, es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida".