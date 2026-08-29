Daños generados por la actividad sísmica obligan a 500 estudiantes a compartir dos salones en Boyacá

En Muzo, Boyacá, la actividad sísmica que ha experimentado el país en los últimos días, sumada a una falla estructural en el Colegio San Marcos, obliga a 500 estudiantes a turnarse dos salones y tomar clases virtuales, a pesar de los problemas de conexión que experimentan en la zona rural.

En palabras del rector, Néstor Vega, “Los temblores, los movimientos sísmicos de estos últimos días, las últimas semanas, agravaron la situación; tanto así, que tuvimos que suspender las labores académicas”.

Lo que mantiene en vilo a los padres de familia que, en el pasado, han advertido problemas con el servicio de agua potable, baños en mal estado y grietas en las paredes.

Una de ellas es Sandra Velásquez. Según explicó, en nombre de los integrantes de su hogar y otros padres de familia: “Todos los días nos levantamos con la incomodidad, con los nervios de que algo pueda, nuevamente, pasar”.

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Los niños reclaman condiciones apropiadas para educarse:

El malestar es evidente en la comunidad educativa, sobre todo, entre los estudiantes. En los últimos días, salieron a marchar y exigieron que se respete su derecho a la educación.

“Queremos que, realmente, nos colaboren, que puedan cumplir con las promesas que nos hicieron y que los estudiantes tengan un espacio digno”, insistió el personero, Felipe Velasco.

En respuesta, la Secretaría de Educación del departamento explicó que se encuentra gestionando aulas temporales. Sin embargo, la comunidad educativa [sin coma] extendió una solicitud al ministerio para que intervenga o reconstruya el colegio.

Señales de alerta tras el sismo:

Tras el sismo de magnitud 7,4 registrado en Colombia, expertos compartieron una guía visual con las grietas que pueden haberse formado en el hogar y cómo deben responder sus habitantes.

Fisuras superficiales de menos de 3 milímetros en pañete o estuco representan un nivel de riesgo bajo; las grietas en escalera o separación entre bloques de mampostería, uno moderado a alto; las grietas diagonales o en X, por falla cortante, son de alerta máxima, y las columnas o vigas comprometidas, en las que queda el acero al descubierto, advierten un nivel de riesgo crítico.