¿Karol G tiene nuevo novio? Estas fotos encendieron los rumores

El viernes 28 de agosto, Bruno Mars publicó un post que musicalizó con la canción 'Still', la cual grabó junto a Karol G.

Además, en esa misma publicación, el cantante estadounidense aseguró que se estaba enamorando de una latina.

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"Cuando todo lo que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina", fue su mensaje exacto.

En medio de esa coyuntura, Karol G no se quedó atrás, sino que este sábado 29 de agosto también publicó 10 fotos junto a Bruno Mars y desató una ola de rumores.

En fotos: así apareció Karol G junto a Bruno Mars

En la tarde de este sábado, Karol G posteó unas imágenes abrazando a Bruno Mars, riéndose con él, cantando, disfrutando un pastel e, incluso, brindando.

Sin embargo, la cantante paisa y el artista estadounidense no han confirmado que estén iniciando un romance y, por lo tanto, aunque varios internautas han asegurado que tienen química, otros han expresado que todo podría tratarse de una estrategia para impulsar su colaboración musical.

"Amo esto", "el mejor dúo", "los amo", "esto es un sueño", "la pareja soñada", "lo sabía", "me muero", "qué top", "quiero que alguien me mire como Carolina lo mira a él", "fan de esta relación", "¿serán más escenas para el videoclip?" y "esas fotos no son de amistad", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

Karol G celebró un importante logro

Hace un día, Karol G posteó una foto con lágrimas en los ojos debido a que su canción 'Bby wow' se posicionó como la #1 a nivel global.

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"Que nunca se nos vaya la capacidad de emocionarnos como la primera vez", comenzó indicando la artista colombiana.

"#1, gracias a todos. Ustedes son 'Bby wow'", concluyó.