¿Migrantes que salieron voluntariamente de Estados Unidos pueden regresar con visa?

La secretaria de Seguridad de EE. UU. indicó que desde enero hasta entonces las medidas migratorias llevaron a que miles de indocumentados abandonaran el sueño americano.

Foto: AFP

AFP

agosto 08 de 2025
04:58 p. m.
Más de un millón de migrantes en situación irregular habrían salido de Estados Unidos por su cuenta desde que el presidente Donald Trump regresó al poder el 20 de enero, aseguró la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem.

Desde enero Trump selló prácticamente la frontera con México, anunció el envío de al menos 1.500 militares a la zona y aplicó una política migratoria de mano dura.

Creemos que más de un millón de personas han regresado a casa por su cuenta desde que comenzamos esta administración (…) Sabemos que miles y miles de personas han usado la aplicación CBP Home.

Estados Unidos revela situación de arresto de miles de migrantes

La secretaria de Seguridad indicó: "Hemos arrestado a cientos de miles de estos criminales ilegales”.

Indicó que más del 70% de los migrantes detenidos “tienen cargos pendientes o condenas penales, el resto tiene órdenes de deportación definitivas".

En los últimos meses las detenciones de migrantes se han multiplicado en el país, con redadas en tribunales, domicilios y lugares de trabajo.

"Llevamos a cabo operativos policiales específicos en todo el país y utilizamos nuestros archivos de casos e información para saber quién es un delincuente en este país que necesita ser deportado y quién tiene una orden de deportación definitiva", dijo Noem.

Migrantes que salen voluntariamente de EE. UU. pueden regresar con una visa

Kristi Noem explicó que si los migrantes “se van por su cuenta podrían regresar con una visa”.

No cumplen la ley si están aquí ilegalmente.

La secretaria de Seguridad Interior considera que la política migratoria de Trump, que prometió un récord de deportaciones, es todo un éxito.

"Hemos tenido durante tres meses consecutivos cero migrantes ilegales que entren a Estados Unidos, lo que constituye la primera vez en la historia de esta nación que hemos visto ese tipo de seguridad en la frontera" con México, sostuvo.

Para intentar conseguir su objetivo Trump ha decidido reforzar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"El presidente Trump nos asignó los recursos para contratar a 10.000 nuevos oficiales de ICE", indicó Noem.

