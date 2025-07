"Tuvimos que comer como animales": migrantes denuncian trato inhumano en centros de detención de EE. UU.

Las organizaciones Human Rights Watch (HRW), Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South hicieron público un informe de casi 100 páginas en el que exponen las condiciones que enfrentan los migrantes detenidos en tres centros del estado de Florida:

El Centro de Procesamiento de Servicios Krome North (Krome)

El Centro de Transición Broward (BTC)

El Centro de Detención Federal (FDC) en Miami.

La investigación, basada en múltiples testimonios de personas que estuvieron detenidas allí, denuncia abusos sistemáticos por parte del personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de empresas privadas de seguridad encargadas de la vigilancia de estos lugares.

Migrantes denuncian trato inhumano en centros de detención de EE. UU.

Entre los testimonios recogidos por las organizaciones destaca el de Chauhan, quien relató lo vivido durante un traslado en abril.

Según explicó, ese día fue encerrado junto a decenas de hombres desde las primeras horas de la mañana. Todos estaban con los pies encadenados y las manos esposadas a la espalda. Permanecieron así durante horas, encerrados en una celda sin acceso a comida ni agua.

Eran las 5 de la tarde y nadie había almorzado. Algunos ni siquiera habían desayunado. Podíamos ver la comida a través de los barrotes de nuestra celda de detención en recipientes de poliestireno en un carrito. La comida estaba frente a nosotros, pero los guardias se negaron a dárnosla.

No fue hasta las 7 de la noche cuando finalmente recibieron el almuerzo, y solo porque otro guardia protestó a favor de ellos. Sin embargo, seguían encadenados, por lo que no podían usar las manos para comer.

Estábamos encadenados, así que no podíamos alcanzar los platos con las manos. Teníamos que poner los platos en las sillas y luego agacharnos y comer con la boca, como perros.

“Tuvimos que comer como animales”, expresó otro detenido identificado como Pedro, quien también aparece citado en el informe.

A esto se enfrentan los migrantes detenidos en Estados Unidos

Las organizaciones documentaron que algunos migrantes fueron mantenidos dentro de autobuses durante largos periodos sin comida, agua ni acceso a baños funcionales.

Varios durmieron sobre el suelo de cemento sin ropa de cama y bajo luz fluorescente constante, lo que contribuyó al deterioro físico y emocional de los detenidos.

El informe también denuncia prácticas humillantes como cacheos invasivos y conductas hostiles. En varios casos, se reportó hacinamiento extremo, incluso con más del doble de personas respecto a la capacidad real de las instalaciones.

Una mujer relató que fue enviada al centro Krome destinado solo para hombres y permaneció detenida durante días sin cobijas, sin privacidad y con acceso a un único baño.

“Solo había un inodoro y estaba cubierto de heces”, afirmó. “Les rogamos a los agentes que nos lo dejaran limpiar, pero se limitaron a responder sarcásticamente: ‘Ya vendrá la limpieza’. Nadie vino”.

Colombiano contó cómo es estar en un centro de detención en Florida

Otro de los testimonios lo ofreció un ciudadano colombiano que estuvo detenido durante 63 días sin haber cometido ningún delito ni haber sido acusado formalmente. Según dijo, el trato que recibían dentro de los centros era denigrante:

Queremos estar en Estados Unidos. Nos parece un gran país(...) pero en los centros de detención de migración los guardias te tratan como basura. Sientes que tu vida se acabó.

Las organizaciones afirman que este trato no solo representa una forma de maltrato psicológico, sino que también viola los estándares internacionales de derechos humanos y las propias normas del ICE.

Además, el informe advierte que al menos dos muertes recientes podrían estar relacionadas con negligencia médica dentro de estas instalaciones.

“Estos no son incidentes aislados, sino el resultado de un sistema de detención fundamentalmente deficiente”, aseguró Belkis Wille, directiva de Human Rights Watch, citada en el comunicado.

Según las cifras presentadas por el informe, al 20 de junio de 2025, el número de personas detenidas por razones migratorias en estos tres centros era un 111% superior en comparación con los niveles registrados antes de que Donald Trump regresara a la presidencia en enero.