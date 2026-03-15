Seis presuntos “cosquilleros” fueron capturados en una de las estaciones más grandes y concurridas de Transmilenio

Seis integrantes de un grupo delincuencial dedicado al hurto, bajo la modalidad de cosquilleo, fueron capturados en flagrancia por el Grupo de Transporte Masivo de TransMilenio en la estación de Ricaurte, en la localidad de Los Mártires.

De acuerdo con la Policía Nacional, la central de radio y monitoreo de la estación, ubicada sobre la carrera 30 o NQS, advirtió en las cámaras de seguridad que tres hombres y tres mujeres estaban aglomerados en un vagón, frente a las puertas del sistema, acercándose a los usuarios y enviando la mano a sus bolsillos.

“De inmediato,” explicaron desde la Policía, “uniformados realizaron la verificación e interceptaron a los sospechosos. Durante el registro a uno de los capturados se le halló un celular, avaluado en dos millones de pesos, que minutos antes había sido hurtado a un ciudadano que se encontraba en el lugar”.

19 grupos dedicados al hurto en TransMilenio han sido desarticulados en lo que va del 2026:

Los capturados, en medio de la estrategia de 'Seguridad, Dignidad y Democracia' de la Policía en el sistema TransMilenio, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito de hurto, por el que son reconocidos, de acuerdo con las autoridades.

Este, sin embargo, no se trata de un caso aislado. De hecho, “en lo corrido del año 2026 se han desarticulado 19 grupos delincuenciales comunes organizados dedicados al hurto dentro del sistema”.

En 2025, la concejala Diana Diago advirtió que la estación de Ricaurte, sobre la carrera 30, era la tercera con más casos de hurto, luego de la estación Avenida Jiménez en la Caracas y la estación Avenida Jiménez en la calle 13.

De ahí el mensaje de la Policía, reiterando “el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo y seguir las recomendaciones de autoprotección dentro del sistema de transporte masivo”.