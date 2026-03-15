Zelenski pide a EE. UU. que no le dé la espalda por guerra en Oriente Medio y se ofrece a compartir su experiencia

Ante el complejo escenario bélico en Oriente Medio, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha manifestado profunda preocupación por un posible distanciamiento de su principal aliado.

"No queremos perder a los estadounidenses", comentó, poco antes de reconocer que "actualmente están, sin ninguna duda, más centrados en Oriente Medio".

Su inquietud surge tras los bombardeos masivos ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, acción que desencadenó un contraataque de la república islámica con drones y misiles contra objetivos de los EE. UU. en la región y las principales monarquías petroleras en el Golfo.

Cuatro años desde que inició el conflicto:

En respuesta a esta distracción estratégica, el mandatario ofreció la experiencia de su país en tecnología de combate: "Demostramos nuestra voluntad de ayudar a Estados Unidos y a sus aliados en Oriente Medio" mediante el uso de drones y comentó que esperan "encarecidamente que, debido a Oriente Medio, Estados Unidos no dé la espalda al tema de la guerra en Ucrania".

Su llamado ocurre en un momento crítico, a unos días de que el “el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”, según historiadores, alcanzara su cuarto año consecutivo.

Todo inició cuando el presidente ruso Vladímir Putin ordenó una “operación militar especial” para “desmilitarizar y desnazificar Ucrania” el 24 de febrero de 2022.

¿Cuántas personas han muerto en la guerra entre Rusia y Ucrania?

El costo humano desde entonces ha sido alarmante y objeto de intensos debates; mientras Zelenski reportó a inicios de febrero de 2026 la muerte de 55.000 militares de sus tropas, informes del Center for Strategic and International Studies (CSIS) sugieren que el Ejército ucraniano ha perdido en realidad entre 100.000 y 140.000 hombres.

Mientras, del lado ruso, el consenso es inexistente, con estimaciones que varían desde los 117.000 fallecidos, documentados por la BBC y Mediazona, hasta los 325.000, según el CSIS.

Según el último recuento de la ONU, la tragedia suma al menos 15.000 muertos y 40.600 civiles heridos, aunque se sospecha que el número real es significativamente superior.