CANAL RCN
Internacional

Zelenski pide a EE. UU. que no le dé la espalda por guerra en Oriente Medio y se ofrece a compartir su experiencia

En febrero se cumplieron cuatro años desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de que el presidente Vladímir Putin ordenara una “operación militar especial”.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP

Noticias RCN

AFP

marzo 15 de 2026
08:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ante el complejo escenario bélico en Oriente Medio, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha manifestado profunda preocupación por un posible distanciamiento de su principal aliado.

"No queremos perder a los estadounidenses", comentó, poco antes de reconocer que "actualmente están, sin ninguna duda, más centrados en Oriente Medio".

Su inquietud surge tras los bombardeos masivos ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, acción que desencadenó un contraataque de la república islámica con drones y misiles contra objetivos de los EE. UU. en la región y las principales monarquías petroleras en el Golfo.

Guerra en Oriente Medio cumple 15 días y entra en “fase decisiva” entre ataques, amenazas y tensión regional
RELACIONADO

Guerra en Oriente Medio cumple 15 días y entra en “fase decisiva” entre ataques, amenazas y tensión regional

Cuatro años desde que inició el conflicto:

En respuesta a esta distracción estratégica, el mandatario ofreció la experiencia de su país en tecnología de combate: "Demostramos nuestra voluntad de ayudar a Estados Unidos y a sus aliados en Oriente Medio" mediante el uso de drones y comentó que esperan "encarecidamente que, debido a Oriente Medio, Estados Unidos no dé la espalda al tema de la guerra en Ucrania".

Su llamado ocurre en un momento crítico, a unos días de que el “el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”, según historiadores, alcanzara su cuarto año consecutivo.

Todo inició cuando el presidente ruso Vladímir Putin ordenó una “operación militar especial” para “desmilitarizar y desnazificar Ucrania” el 24 de febrero de 2022.

Cuatro años de guerra: En qué terminó la última ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania
RELACIONADO

Cuatro años de guerra: En qué terminó la última ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania

¿Cuántas personas han muerto en la guerra entre Rusia y Ucrania?

El costo humano desde entonces ha sido alarmante y objeto de intensos debates; mientras Zelenski reportó a inicios de febrero de 2026 la muerte de 55.000 militares de sus tropas, informes del Center for Strategic and International Studies (CSIS) sugieren que el Ejército ucraniano ha perdido en realidad entre 100.000 y 140.000 hombres.

Mientras, del lado ruso, el consenso es inexistente, con estimaciones que varían desde los 117.000 fallecidos, documentados por la BBC y Mediazona, hasta los 325.000, según el CSIS.

Según el último recuento de la ONU, la tragedia suma al menos 15.000 muertos y 40.600 civiles heridos, aunque se sospecha que el número real es significativamente superior.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luto en la música: falleció reconocido guitarrista de la banda Motörhead

Estados Unidos

Joven colomboamericano fue asesinado y su familia pide justicia: su novia jugaba con una pistola hasta que le disparó

Venezuela

María Corina Machado denuncia “justicia selectiva” en Venezuela por negativa de amnistía a su abogado

Otras Noticias

Millonarios

Mackalister Silva se disculpó con la hinchada de Millonarios tras su polémica expulsión y reveló qué le dijo al árbitro

El capitán de Millonarios terminó expulsado en el partido donde Millonarios se enfrentó a Boyacá Chicó en la fecha 11 de la Liga BetPlay.

Metro de Bogotá

Mapa interactivo de la primera línea del Metro de Bogotá: vea accesos, conexiones y ubicación de cada parada

La herramienta digital de la Empresa Metro de Bogotá permite explorar cada una de las 16 estaciones de la megaobra de movilidad.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 14 de marzo de 2026: conoce el premio mayor

Turismo

Esta es la región más acogedora de Colombia en 2026, según los Traveller Review Awards

Cuidado personal

Estudio de la sangre menstrual: la apuesta científica para detectar enfermedades en las mujeres