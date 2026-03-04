¿Quién es Mojtaba Jamenei, uno de los candidatos a guía supremo de Irán?

Tras la muerte del guía supremo iraní Alí Jamenei en los ataques de Israel y Estados Unidos, la República Islámica se enfrenta a un proceso de sucesión marcado por tensiones internas y presiones externas. Uno de los nombres que más resuena es el de su hijo, Mojtaba Jamenei, considerado una de las figuras más influyentes del país pese a no ocupar cargos oficiales.

El miércoles, Ahmad Khatami, miembro de la Asamblea de Expertos —institución encargada de elegir al guía supremo— afirmó que Irán quiere designar “lo antes posible” a un nuevo líder.

Entre los posibles sucesores, además de Mojtaba, se mencionan Alireza Arafi, uno de los tres dirigentes interinos del consejo de transición; el conservador Mohsen Araki; e incluso Hasán Jomeini, nieto del fundador de la república islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini.

Un heredero con influencia discreta

De ser elegido, Mojtaba Jamenei asumiría a los 56 años el lugar de su padre, abatido el sábado a los 86 años tras más de tres décadas al frente del país. Nacido en Mashhad en 1969, es uno de los seis hijos del ex guía supremo y el único con presencia pública, aunque sin cargo oficial. Su discreción en ceremonias y medios ha alimentado especulaciones sobre su verdadero poder, con versiones que lo describen como el dirigente en la sombra de la oficina del guía supremo.

Se le considera cercano a los sectores conservadores y a los Guardianes de la Revolución, con quienes mantiene vínculos desde la guerra entre Irán e Irak (1980-1988). En 2019, el Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por representar a su padre en funciones de liderazgo sin haber sido elegido, acusándolo de colaborar con los Guardianes para impulsar ambiciones regionales y reprimir protestas internas.

Controversias y perfil religioso

Opositores lo responsabilizan de haber jugado un papel en la represión de las protestas tras la reelección de Mahmud Ahmadineyad en 2009.

Investigaciones periodísticas también lo vinculan con una red de empresas fachada en el extranjero que le habría permitido enriquecerse. En el ámbito religioso, estudió teología en Qom, donde alcanzó el rango de hoyatoleslam, inferior al título de ayatolá que ostentaban su padre y Ruholá Jomeini.

La tragedia familiar se profundizó con la muerte de su esposa, Zahra Hadad Adel, hija de un expresidente del Parlamento, también víctima de los ataques.

En paralelo, Israel advirtió que cualquier sucesor de Alí Jamenei se convertirá “en un objetivo”, lo que añade un componente de amenaza externa al incierto proceso de sucesión en Irán.