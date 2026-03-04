CANAL RCN
Economía

Ojo contribuyentes: la DIAN publicó fechas clave de impuestos para marzo de 2026

La DIAN publicó los vencimientos tributarios de marzo de 2026. Conozca las fechas para declarar y pagar IVA, retención en la fuente y otros impuestos para evitar sanciones.

DIAN citará a miles de contribuyentes. Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
12:40 p. m.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó el calendario oficial con los vencimientos tributarios de marzo de 2026, un documento clave para que contribuyentes y empresas cumplan a tiempo con sus obligaciones fiscales.

El calendario define las fechas en las que deben presentarse y pagarse varios impuestos nacionales durante el mes. Según explicó la entidad, el objetivo es que los contribuyentes puedan organizarse y evitar sanciones o intereses por incumplimiento.

Los plazos fueron establecidos mediante el Decreto 2229 de 2023, que regula los principales tributos a cargo de personas naturales y jurídicas en Colombia.

De acuerdo con la DIAN, es fundamental revisar las fechas correspondientes, ya que muchas obligaciones dependen del último dígito del NIT.

Fechas clave para declarar impuestos en marzo de 2026

Uno de los principales vencimientos corresponde al Impuesto sobre las Ventas (IVA). Entre el 10 y el 24 de marzo de 2026, los responsables de este tributo deberán presentar y pagar la declaración correspondiente al bimestre enero-febrero.

La fecha exacta dependerá del último número del NIT del contribuyente. Este mismo calendario aplica para la declaración de retención en la fuente del mes de febrero, que también deberá presentarse dentro de ese mismo rango de fechas.

En este caso, todos los agentes de retención o autorretenedores del impuesto sobre la renta deberán declarar y pagar las retenciones practicadas durante febrero. Los vencimientos comienzan con los NIT terminados en 1 y finalizan con los terminados en 0, el 24 de marzo.

Otros impuestos que vencen en marzo

Además del IVA y la retención en la fuente, el calendario tributario de marzo incluye otros impuestos que tienen fecha límite hasta el 13 de marzo de 2026.

Entre ellos se encuentra el pago anticipado del impuesto de renta para personas no residentes o entidades no domiciliadas en Colombia que tengan Presencia Económica Significativa (PES). En este caso, el pago corresponde al bimestre enero-febrero y debe realizarse mediante el formulario 115.

También deberán declarar y pagar hasta esa misma fecha los responsables del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, así como los contribuyentes obligados al impuesto nacional al carbono.

De igual manera, los prestadores de servicios desde el exterior deberán presentar la declaración del IVA correspondiente al bimestre enero-febrero.

La DIAN recordó que cumplir dentro de los plazos es clave para evitar sanciones. Por eso recomendó que los contribuyentes “se programen y revisen el calendario tributario para cumplir oportunamente con sus obligaciones fiscales”.

