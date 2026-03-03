Reino Unido toma decisión que afectará a miles: dejará de expedir visas de estudio para cuatro países

El gobierno de Reino Unido anunció una medida que pondrá en aprietos a miles de extranjeros: dejará de dar nuevas visas de estudio a quienes provengan de ciertos países.

La decisión se enfoca en personas provenientes de Afganistán, Camerún, Birmania y Sudán. Para el caso de los primeros, es más rigurosa, dado que también se suspenden los permisos de trabajo.

Punto final de visas de estudio para Afganistán, Camerún, Birmania y Sudán

De acuerdo con lo mencionado por el gobierno, de un tiempo para acá se han dado cuenta del uso indebido de este documento por parte de quienes entran con visados ilegales y luego piden el asilo.

La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, declaró que el país continuará ofreciendo protección a quienes huyen de conflictos y persecuciones, pero enfatizó que el sistema de visados no debe ser objeto de abuso.

Datos del Ministerio del Interior son muestra del caótico fenómeno. Las solicitudes de asilo por parte de estudiantes afganos, cameruneses, birmanos y sudaneses se incrementaron 470% entre 2021 y 2025.

Uso indebido del visado: la causa de la medida

“Gran Bretaña siempre brindará refugio a las personas que huyen de la guerra y la persecución, pero no se debe abusar de nuestro sistema de visados. Es por eso que estoy tomando la decisión sin precedentes de rechazar visas a aquellos ciudadanos que buscan explotar nuestra generosidad”, sostuvo la funcionaria.

Las políticas regirán desde el 26 de marzo y podrían generar un alivio económico, teniendo en cuenta que casi 16 mil estudiantes de estos países recibían ayudas públicas que representan más de 5.340 millones de dólares al año.

Otras naciones, como Angola, Namibia y la República Democrática del Congo pudieron hacer parte de la restricción, pero han hecho esfuerzos en cuanto al retorno de migrantes. Esto, después de que el gobierno advirtiera el destino que podrían tener con los visados.