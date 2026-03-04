¿Nuevo romance?: dos jugadores de La Casa de los Famosos Colombia desataron rumores

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia han iniciado la octava semana de juego con contundentes enfrentamientos por lo que el ‘Jefe’ tuvo que tomar decisiones para frenar y castigar los conflictos que han generado amplios debates en redes sociales.

No obstante, los días más recientes también han sido la oportunidad para que dos participantes desaten sus más cercanos gustos. Por esto, cientos de usuarios ya han manifestado que, al parecer, estaría creciendo un posible gusto entre los dos hombres.

¿De quiénes se trata?

En las horas recientes han circulado nuevos videos entre Valentino Lázaro y Campanita, quienes tuvieron una conversación en el baño de la casa más famosa del país en donde revelaron detalles de sus gustos y las posibles relaciones que se podrían formar en la competencia.

No obstante, Campanita dio a conocer que las palabras y conducta de su compañero podrían corresponder a posibles coqueteos por lo que expresó su inquietud sobre un acercamiento inicial que Valentino tuvo con Juanse. La discusión se tornó más íntima cuando el creador de contenido le manifestó al deportista que, a diferencia de Juanse, él lo podría tratar como a una “princesa”.

“Ya no me das besitos de amigos, qué pasó. Yo sé que yo soy más tu tipo que Juanse porque usted lo va a tener que invitar a comer y recogerlo. En cambio, yo soy el que lo recoge, el que manda por usted, el que lo lleva de viaje porque tú eres un príncipe”, expresó Valentino.

Por supuesto, dicha interacción ha generado un sin fin de reacciones en redes sociales ya que algunos fanáticos del programa manifestaron su inconformidad con que el creador de contenido sostenga una relación con Campanita. Por otro lado, varios expresaron su interés por ver un acercamiento entre ambos.

Juanda Caribe reacciona a su sanción

Por otro lado, Juanda Caribe sigue siendo tema de conversación ya que, en las horas más recientes, el hombre se manifestó ante las cámaras del reality para opinar sobre su situación con Alexa Torres.

Así mismo, dio a conocer que varios de los errores en la competencia habrían sido inducidos por los comportamientos de otros compañeros.