Cae exconcejal de Córdoba con $400 millones en efectivo: investigan posible compra de votos

Según el ministro de Defensa Pedro Sánchez, el dinero podría estar relacionado con prácticas de corrupción como la compra de votos.

Foto: Policía Nacional

marzo 04 de 2026
01:08 p. m.
La Policía Nacional incautó este miércoles 4 de marzo la suma de 434.700.000 pesos en efectivo durante un operativo en la vía que comunica a Montería con Planeta Rica, en el departamento de Córdoba.

El hallazgo se produjo cuando agentes de tránsito, inteligencia e investigación criminal detuvieron un vehículo Renault Twingo en el que viajaban el exconcejal de Montelíbano, Misael Augusto Villarreal Jorge, y su esposa, Virginia Rosa Urango Ramos. En el interior encontraron un bolso negro con la millonaria suma, cuyo origen y destino no pudieron justificar los ocupantes del automóvil.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la incautación en rueda de prensa de este miércoles tras la reunión del Plan Democracia, estrategia que busca garantizar una jornada electoral transparente y segura el próximo 8 de marzo.

Según el funcionario, el dinero podría estar relacionado con prácticas de corrupción como la compra de votos, aunque será la Fiscalía y los entes de control quienes determinen su propósito final.

Plan Democracia y respaldo institucional

Durante su intervención, Sánchez aseguró que la Policía cuenta con respaldo absoluto para actuar en estos casos: “Primero en la Constitución y la ley, segundo del presidente de la República, tercero del ministro de Defensa y de todo el mando para que actúen con prudencia”.

El ministro explicó que en épocas electorales se refuerzan los controles para contrarrestar el flujo de dinero en efectivo que busca alterar la voluntad popular y reemplazar la democracia por el fraude electoral.

Exconcejal investigado por lavado de activos

Villarreal, quien había sido elegido concejal para el periodo 2024-2027, perdió su investidura en agosto de 2025 por un conflicto de intereses durante la elección del secretario del Concejo Municipal. Ahora, junto con su esposa, quedó a disposición de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, que lo investiga por el delito de lavado de activos.

La incautación de esta suma millonaria se convierte en uno de los operativos más relevantes en el marco del Plan Democracia, en un contexto donde las autoridades buscan blindar el proceso electoral frente a la corrupción y garantizar la transparencia en las urnas.

