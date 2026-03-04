CANAL RCN
Deportes Video

Inició la construcción del nuevo estadio El Campín en Bogotá: techo retráctil y más novedades

Inicia la construcción del nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá. El escenario tendrá techo retráctil, capacidad para más de 50.000 personas y estaría listo en 2027.

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
01:25 p. m.
Bogotá dio un paso clave hacia la renovación de uno de sus escenarios deportivos más emblemáticos. La Alcaldía anunció el inicio de las obras del nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín, un proyecto que busca convertir este lugar en uno de los complejos deportivos y de entretenimiento más modernos de América Latina.

El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó que esta obra transformará el actual escenario en un espacio de talla internacional. El nuevo estadio tendrá capacidad para más de 50.000 espectadores y contará con tecnología y características que lo pondrán a la altura de grandes escenarios del mundo.

“Comienza la historia del nuevo estadio de Bogotá”, afirmó el mandatario durante el evento de lanzamiento del proyecto.

Así será el nuevo estadio El Campín en Bogotá

El rediseño del estadio contempla una infraestructura moderna pensada no solo para el fútbol, sino también para conciertos y eventos culturales de gran escala.

Entre las principales novedades estará un techo retráctil, que podrá cerrarse en aproximadamente 15 minutos, permitiendo que el escenario se adapte a diferentes condiciones climáticas o tipos de espectáculo.

Además, el estadio contará con graderías retráctiles, una solución pensada para proteger la gramilla durante conciertos u otros eventos masivos. También se instalarán cerca de 730 cámaras de seguridad, que permitirán tener mayor control en el ingreso y permanencia de los asistentes.

El nuevo complejo incluirá una grama híbrida, una plataforma retráctil para eventos y espacios adicionales para actividades culturales y musicales. Incluso se proyecta un auditorio para la Filarmónica de Bogotá con capacidad para 2.400 personas, además de un hotel dentro del complejo.

Un proyecto que busca transformar el entretenimiento en la ciudad

La obra no solo pretende modernizar el estadio, sino convertir el sector en un gran centro de entretenimiento y deporte para la capital. Según la Alcaldía, el proyecto generará cerca de 4.500 empleos durante su construcción.

El diseño del nuevo escenario fue desarrollado por un grupo arquitectónico internacional que también ha trabajado en estadios de Europa, lo que refuerza la apuesta por crear una infraestructura con estándares de talla mundial.

Se espera que el nuevo Estadio Nemesio Camacho El Campín esté terminado en diciembre de 2027, consolidándose como uno de los escenarios deportivos más modernos de la región.

Comunicado de Sencia: palabras de Carlos Fernando Galán

“Vamos a tener por completo un nuevo estadio, con los mejores estándares mundiales para la experiencia de los usuarios. El corazón de esto ha sido el deporte y el fútbol, pero también será un centro de entretenimiento de talla mundial. (…) Bogotá tendrá el mejor estadio de Latinoamérica. Es la apuesta que tenemos y para eso vamos a trabajar en llame entre Sencia, Alcaldía, IDRD y todos los equipos”, aseguró el alcalde Mayor.

Por su parte, Para el director del IDRD, Daniel García Cañón, este proyecto marca un avance histórico para la infraestructura deportiva de la capital.

"Estamos avanzando hacia una infraestructura que cumple estándares internacionales y que ampliará las oportunidades para nuestros deportistas, hinchas y la ciudadanía. Este proyecto fortalece el ecosistema deportivo y consolida a Bogotá como una capital preparada para grandes eventos”.

