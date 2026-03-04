Guerra en Medio Oriente deja mil muertos en cinco días mientras Trump ofrece escoltar petroleros en Estrecho de Ormuz

El conflicto entre Israel e Irán alcanzó su quinto día de enfrentamientos con un saldo de mil personas fallecidas, mientras la tensión en Medio Oriente genera preocupación internacional por sus implicaciones geopolíticas y económicas. Estados Unidos ha intensificado su participación en el conflicto con medidas diplomáticas y militares sin precedentes.

RELACIONADO Irán posterga funerales de Estado de Alí Jamenei en medio de ofensiva militar

Israel continúa sus operaciones militares en Teherán y Beirut con apoyo estadounidense, mientras sus fuerzas terrestres avanzan para tomar áreas estratégicas en el Líbano. El gobierno israelí sostiene que los bombardeos están dirigidos exclusivamente contra objetivos militares en la región.

El presidente Donald Trump anunció la destrucción de 17 buques iraníes y ordenó el cierre de embajadas estadounidenses en tres países, además de reducir el personal diplomático regional. Trump advirtió a los ciudadanos estadounidenses que abandonen el territorio y ofreció garantías para los barcos que transitan por el Golfo, sugiriendo que la Marina escoltaría a los petroleros a través del Estrecho de Ormuz si fuera necesario.

RELACIONADO Trump dice que garantizará el paso de buques por el Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz, epicentro de la tensión

La situación en el Estrecho de Ormuz, punto estratégico que comunica el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, genera particular preocupación. Irán señaló que dispararía a cualquier barco que cruce esta zona, donde se moviliza cerca del 20% del petróleo mundial. Actualmente hay 3,200 barcos inactivos varados en el Golfo y 500 más esperando en puertos de Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Emiratos Árabes Unidos respondió a la crisis anunciando la apertura de corredores aéreos seguros con sus vecinos. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de China pidió el fin de la acción militar de Israel contra Irán durante una conversación telefónica con su homólogo israelí, enfatizando la postura china de resolver problemas internacionales mediante el diálogo y la consulta.

Testimonios desde Israel y efectos en Colombia

Karen Gris, ciudadana colombiana residente en Israel, describió la situación como "compleja y de mucho estrés". "Es un país que lleva dos años en guerra, entonces hay mucha fatiga en el ambiente", señaló en declaraciones a RCN. Gris explicó que ha debido trasladar su vida a espacios subterráneos como estacionamientos o el metro debido a las constantes alertas de misiles provenientes de Teherán y Hezbollah en el Líbano.

"Se escuchan bombazos porque es un misil que intercepta otro misil y muchas veces vienen varios misiles al tiempo", relató sobre el funcionamiento de la cúpula de hierro, el sistema de defensa israelí. La colombiana agregó que en su refugio puede sentir cómo se mueve la estructura durante los impactos en Tel Aviv.

Respecto al impacto económico en Colombia, expertos consultados señalan que no se esperan afectaciones de corto plazo. El precio de la gasolina está ligeramente por encima del precio internacional, lo que permite un margen antes de que el aumento del petróleo afecte a los consumidores. Además, la caída del precio del dólar ayuda a mitigar posibles incrementos.