Irán posterga funerales de Estado de Alí Jamenei en medio de ofensiva militar

Irán decidió postergar los funerales de Estado de su guía supremo, Alí Jamenei, inicialmente previstos para este miércoles por la noche en Teherán, en medio de los bombardeos israeloestadounidenses que sacuden el país.

"La ceremonia de despedida del imán mártir fue postergada (...) ante la previsión de una afluencia sin precedentes", informó la televisión estatal, que añadió que la nueva fecha será comunicada posteriormente. Jamenei, de 86 años, murió en un bombardeo y su entierro está previsto en la ciudad santa de Mashhad, de donde era originario.

Devastación y respaldo europeo a la ofensiva

El presidente estadounidense Donald Trump destacó la magnitud de la destrucción en territorio iraní tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, asegurando en una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, que "prácticamente todo ha sido destruido".

La operación militar ha recibido respaldo en Europa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que varios líderes europeos apoyan la eliminación de la capacidad nuclear y balística de Irán, así como la desaparición de Jamenei, lo que intensifica la incertidumbre sobre el futuro político del país.

Incertidumbre sobre la sucesión en Irán

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, señaló que el nuevo líder supremo podría definirse en un plazo de 48 horas. Sin embargo, Trump reveló que un ataque "importante" golpeó precisamente una reunión destinada a elegir al nuevo mando, lo que deja en suspenso la sucesión y profundiza la crisis institucional en Teherán.

La ofensiva habría eliminado a gran parte de la cúpula de poder, incluyendo a los posibles herederos de Jamenei, lo que abre un escenario de vacío político sin precedentes en la República Islámica.