Monseñor Humberto González, integrante de la curia romana: "El papa todavía siente que puede dar"

En medio de la preocupación por la salud del papa Francisco, surge una voz de confianza desde la curia romana. Monseñor Humberto González Franco, miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, expresa su convicción sobre la recuperación del sumo pontífice.

"Yo sí estoy convencido que va a salir", afirma González Franco, destacando la fortaleza espiritual del papa. "Francisco sabe que tiene la confianza puesta en el Señor, y al tener la confianza puesta en el Señor, sabe que él es el que hace la obra", explica el religioso colombiano.

No cree que el papa Francisco vaya a renunciar

A pesar de los 88 años del papa y los recientes problemas de salud, monseñor González recuerda que este no es el primer episodio difícil que enfrenta Francisco. "Ha pasado por momentos difíciles. Este no es el primer episodio", señala, subrayando la resistencia del jesuita ante las adversidades.

En cuanto a los rumores sobre una posible renuncia, el prelado colombiano es categórico: "No, no. Pues renuncia, como la plantean, se la imaginan algunos en este momento, se la imaginan de que el Papa va a decir, bueno, hasta luego. No". Esta declaración disipa las especulaciones sobre un eventual retiro del papa Francisco de sus funciones.

La oración: la clave de monseñor González para superar este episodio del papa Francisco

González Franco enfatiza la importancia de la oración en este momento crucial. "Oración. Esa es la clave", afirma. Los fieles y sacerdotes latinoamericanos en la Santa Sede se mantienen en constante plegaria, esperando el pronto retorno del apa para encabezar los rezos nuevamente.

La presencia de sacerdotes latinoamericanos en la curia romana ha sido destacada por su labor pastoral. Su papel es fundamental en estos momentos de incertidumbre, brindando apoyo espiritual y manteniendo viva la fe en la recuperación del sumo pontífice.