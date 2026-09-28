Muere a los 40 años reconocida exestrella de la WWE horas después de su último combate

El mundo de la lucha libre profesional está de luto por la muerte de Benjamin Satterley, conocido como Pac en All Elite Wrestling (AEW) y como Adrian Neville en WWE. El luchador inglés falleció a los 40 años, según confirmó AEW, que destacó su trayectoria internacional y sus actuaciones sobre el cuadrilátero.

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Satterley, nacido en Inglaterra, comenzó su carrera en 2004 y durante más de dos décadas pasó por diferentes organizaciones de lucha libre en Estados Unidos, Japón, México y Europa. Su estilo aéreo y sus movimientos de gran dificultad fueron algunas de las características que marcaron su carrera y le permitieron convertirse en una figura reconocida internacionalmente.

La noticia se conoció el domingo 27 de septiembre, apenas un día después de su última aparición en el ring. Satterley había enfrentado a Andrade El Ídolo en el evento AEW All Out, celebrado cerca de Chicago, en un combate por el Campeonato Nacional de AEW.

¿Quién era Pac, la exestrella de WWE conocida como Neville?

Antes de consolidarse como Pac en AEW, Satterley tuvo una etapa importante en WWE, compañía a la que llegó en 2012. Allí comenzó como Adrian Neville en NXT y posteriormente pasó a utilizar solamente el nombre de Neville cuando llegó al elenco principal. Su carrera en WWE se extendió hasta 2018.

Durante su paso por NXT, Neville consiguió el Campeonato de NXT y fue dos veces Campeón en Parejas de NXT. En 2014 derrotó a Bo Dallas en una lucha de escaleras durante NXT Arrival para conquistar el título máximo de la marca. Posteriormente llegó al elenco principal de WWE y conquistó en dos ocasiones el Campeonato Crucero.

Su estilo de lucha le permitió recibir sobrenombres como “The Man That Gravity Forgot”, debido a sus movimientos aéreos y su capacidad atlética. Tras su salida de WWE, recuperó el nombre de Pac, con el que había desarrollado buena parte de su carrera antes de llegar a la compañía, y continuó compitiendo internacionalmente.

Reacciones tras la muerte de Pac

Tras conocerse su fallecimiento, diferentes figuras de la lucha libre expresaron sus condolencias. Paul “Triple H” Levesque, actual jefe creativo de WWE y antiguo responsable de NXT durante la etapa de Neville, recordó públicamente a Satterley y destacó tanto su talento como su aporte a los primeros años de esa marca.

También hubo mensajes de compañeros como Will Ospreay, quien compartió el ring con Satterley en numerosas ocasiones, y de otras organizaciones en las que el luchador compitió. AEW, por su parte, expresó sus condolencias a la familia, amigos y seguidores del deportista.