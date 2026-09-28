Cárcel para mujer de 18 años por el fallecimiento de su bebé de 7 meses en Antioquia

Hay conmoción en Antioquia por un nuevo caso de violencia infantil que concluyó con el fallecimiento de un bebé de siete meses en el barrio Nueva Jerusalén, municipio de Belén.

El menor llegó con múltiples contusiones al hospital Pablo Tobón Uribe, occidente de Medellín. Paralelamente, la Policía capturó a su mamá, una joven de 18 años, quien fue enviada a prisión tras no aceptar cargos.

La versión inconsistente que dio la mamá

Los hechos ocurrieron el pasado martes 22 de septiembre cuando el menor arribó al centro médico con un cuadro clínico crítico. El dictamen médico reveló que presentaba asfixia, insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral y choque traumático. El bebé murió a las pocas horas por trauma craneoencefálico.

Con base en lo revelado por las autoridades, la mamá le dijo al personal médico que el menor se había caído de la cuna. No obstante, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y el análisis del cuerpo le dieron un giro al caso con la hipótesis de violencia, teniendo en cuenta el grave estado del menor.

Bebé era víctima de violencia constante

Resulta que, en los últimos meses, el bebé presuntamente estaba siendo víctima de golpes. La mujer no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en la cárcel.

“Situaciones como estas no pueden volver a presentarse y, por eso, se recuerda a la ciudadanía que en caso de ser testigos o conocer alguna situación de violencia en contra de menores de edad, existen líneas de atención y denuncia como la 141 del ICBF o el 123 de la Policía Nacional”, expuso la Alcaldía de Bello al lamentar lo sucedido.