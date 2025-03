"Cuando la vi, el suelo se dejó de mover": mujer que dio a luz durante terremoto en Tailandia

Se siguen conociendo detalles del terrible terremoto que sacudió recientemente a Myanmar y Tailandia.

Las autoridades siguen en las labores para buscar sobrevivientes del desastre.

Mujer dio a luz durante el terremoto en Tailandia

Entretanto, se conoció una historia de una mujer que en medio del terremoto dio a luz a su bebé.

La protagonista de esta increíble historia es una mujer que, a pesar del riesgo inminente y el estremecimiento de la tierra, acudió a un hospital en Bangkok para un chequeo de rutina.

Sin embargo, durante el terremoto, su bebé decidió que era el momento de llegar al mundo.

“Yo le decía a mi bebé que no saliera todavía, pero el dolor seguía aumentando. Luego me pusieron en una cama de hospital, me rodearon de muchos médicos donde di a luz en ese mismo instante”, aseguró la madre.

Confesó que sus nervios fueron rápidamente sustituidos por la emoción al sostener a su recién nacida.

“Cuando nació mi bebé dejó de temblar, me sentí genial. Vi a mi hija y el terremoto se detuvo”, añadió la mujer.

"Vi a mi hija y el terremoto se detuvo. Estoy muy emocionada e impresionada y feliz por cómo me atendió el hospital”, añadió.

Testimonio de mujer que dio a luz durante el terremoto en Tailandia

Mientras ella disfrutaba de ese anhelado momento, en esa misma ciudad, así como en Myanmar, había una carrera contra el tiempo.

Hasta el momento se sabe que los rescatistas locales, acompañados de expertos extranjeros, continúan las labores de búsqueda para hallar con vida la mayor cantidad de personas en las edificaciones que se desplomaron.

En Myanmar se habla de al menos 2.900 edificios afectados, así como 30 carreteras y siete puentes que sufrieron daños.