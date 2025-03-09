Multinacional despidió a su CEO global tras revelarse su relación con una empleada

Nestlé anunció el despido inmediato de su director ejecutivo, Laurent Freixe, tras confirmarse que mantenía una relación romántica con una empleada bajo su línea directa de supervisión.

El conglomerado multinacional suizo argumentó que la decisión respondió a un incumplimiento de sus normas de gobernanza y a un conflicto de intereses que vulneraba la transparencia interna.

El proceso se inició después de una denuncia presentada a través del canal corporativo de irregularidades. La investigación estuvo encabezada por Paul Bulcke, presidente de Nestlé, y por el consejero independiente Pablo Isla, quienes contaron con el apoyo de asesores externos para garantizar la objetividad.

¿Quién será el nuevo CEO global de Nestlé?

Tras el cese de Freixe, la empresa designó a Philipp Navratil, directivo con más de dos décadas de experiencia en la compañía, como nuevo CEO global. Nestlé subrayó que esta transición no alterará la estrategia corporativa ni afectará el rendimiento proyectado para los próximos años.

Freixe había asumido la dirección ejecutiva en septiembre del año anterior, en reemplazo de Mark Schneider, y su salida en menos de un año marca uno de los cambios más abruptos en la historia reciente del grupo suizo.

La situación abre un debate más amplio sobre los límites entre la vida privada y las responsabilidades profesionales en cargos de alta dirección, así como sobre la importancia de la transparencia en la gestión empresarial.

Ética empresarial y casos similares en grandes compañías

Este episodio en Nestlé recuerda otros escándalos recientes en corporaciones multinacionales. En 2019, McDonald’s despidió a su CEO Steve Easterbrook por mantener relaciones con empleadas de la compañía, mientras que en 2023 el exdirector ejecutivo de BP, Bernard Looney, renunció tras no ser totalmente transparente sobre vínculos personales en el ámbito laboral.

En el comunicado oficial, Bulcke destacó que la salida de Freixe, aunque dolorosa tras casi 40 años de carrera en Nestlé, era “una decisión necesaria” para proteger los valores y la credibilidad de la multinacional. También se confirmó que el ejecutivo no recibirá indemnización por despido.