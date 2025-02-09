Congreso de EE. UU. publica más de 33.000 páginas sobre el caso Jeffrey Epstein

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo públicos este martes más de 33.000 documentos relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein, el financiero acusado de explotación sexual de menores que murió en prisión en 2019.

El material fue entregado por el Departamento de Justicia tras una citación del comité y, según su presidente, James Comer, la intención es ofrecer “plena transparencia” a la ciudadanía. “Queremos que toda persona en Estados Unidos tenga acceso a esta información lo antes posible”, afirmó.

Aunque el contenido del nuevo paquete de archivos aún no se conoce en detalle, ya son miles las páginas disponibles para consulta pública.

Los documentos están sujetos a protocolos de confidencialidad que resguardan la identidad de las víctimas y omiten material sensible de abuso infantil. El comité espera seguir recibiendo más entregas de este tipo.

Epstein, con fuertes vínculos con personalidades de la política, el entretenimiento y los negocios, fue detenido en 2019 acusado de tráfico sexual de menores reclutadas para servicios de carácter sexual.

Antes de enfrentar el juicio, fue hallado muerto en una celda en Nueva York. La versión oficial señala que se trató de un suicidio, aunque las circunstancias del hecho han alimentado numerosas teorías conspirativas sobre un posible asesinato para silenciarlo.

Entre los archivos revisados por el Departamento de Justicia figuran nombres de figuras públicas, incluido el del expresidente Donald Trump, aunque no se han encontrado pruebas que lo vinculen con actividades ilícitas.

De hecho, en una entrevista recientemente publicada con Ghislaine Maxwell, excolaboradora y cómplice de Epstein, condenada a 20 años de prisión por reclutar menores, la mujer aseguró que Trump mantuvo una relación de amistad con Epstein, pero “nunca fue incorrecto con nadie”.

La declaración de Maxwell, tomada por Todd Blanche, actual fiscal adjunto y exabogado de Trump, fue difundida el mes pasado por el Departamento de Justicia.

Posteriormente, la mujer fue trasladada desde una prisión en Florida a un centro de mínima seguridad en Texas, donde cumple el resto de su condena.

El FBI y el Departamento de Justicia han reiterado que Epstein no chantajeaba a personajes influyentes ni poseía una “lista de clientes”, como sugieren algunos sectores. Sin embargo, la publicación de este masivo archivo documental promete reavivar el debate en torno a una de las tramas criminales más polémicas y mediáticas de los últimos años.