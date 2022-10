Murió Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en Harry Potter

Robbie Coltrane fue un actor escocés conocido principalmente por interpretar a Rubeus Hagrid, quien el guardián de las llaves de Hogwarts en las películas de Harry Potter.

Belinda Wright, agente de Coltrane, indicó que falleció este viernes 14 de octubre en un hospital cerca de Falkirk en Escocia. En un comunicado señaló que era un "talento único" y dijo que había alegrado a los niños de todo el mundo interpretando al gigante amigo.

"Además de ser un actor maravilloso, era forensemente inteligente... brillantemente ingenioso... y después de 40 años de estar orgullosa de ser llamada su agente, lo extrañaré", escribió.

También la autora de Harry Potter, JK Rowling, rindió homenaje al actor a través de Twitter. Dijo que nunca volverá a conocer "a nadie remotamente como Robbie .

"Era un talento increíble, completamente único, y fui más que afortunado de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi amor y mis más profundas condolencias a su familia, sobre todo a sus hijos".

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z