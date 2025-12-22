CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos retira a decenas de embajadores nombrados durante la administración de Biden

En su segundo mandato, Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han impulsado una reforma de la diplomacia estadounidense.

Donald Trump.
Donald Trump. Foto: AFP.

Noticias RCN

AFP

diciembre 22 de 2025
04:08 p. m.
El gobierno de Estados Unidos anunció el retiro de decenas de embajadores designados durante la administración de Joe Biden, como parte de una reestructura destinada a alinear el cuerpo diplomático con las prioridades de política exterior del presidente Donald Trump.

Según la American Foreign Service Association (AFSA), que representa a los empleados del Departamento de Estado, los jefes de misión —en su mayoría diplomáticos de carrera— fueron notificados de que deberán abandonar sus cargos a mediados de enero. Informes de prensa señalan que la medida afectará a representantes en al menos 30 países, con especial impacto en África.

Críticas por retiro de diplomáticos de carrera

Aunque es común que un nuevo gobierno reorganice embajadas estratégicas y designe aliados políticos o donantes, resulta inusual que se retire a diplomáticos de carrera antes de concluir su periodo o sin nombrar sucesores.

La AFSA expresó su preocupación en redes sociales: “No se dio ninguna explicación para estas remociones. Remover sin motivo a diplomáticos de alto rango socava la credibilidad de Estados Unidos en el extranjero y envía una señal preocupante al cuerpo diplomático profesional”.

Justificación oficial y nueva agenda exterior

Un alto funcionario del Departamento de Estado defendió la decisión al señalar que el cambio de embajadores es “un proceso estándar en cualquier gobierno”. Añadió que “un embajador es un representante personal del presidente, y es derecho del presidente asegurarse de que tiene individuos en estos países que promuevan la agenda de ‘Estados Unidos primero’”.

En su segundo mandato, Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han impulsado una reforma de la diplomacia estadounidense enfocada en combatir la inmigración ilegal, reducir la ayuda exterior y limitar las políticas de diversidad.

Rubio, además, ha supervisado la destitución de cientos de empleados dentro del Departamento de Estado, consolidando una transformación profunda en la estructura diplomática del país.

