Falleció una icónica actriz de 'Mi Pobre Angelito': fue ganadora de un Premio Oscar

La actriz irlandesa Brenda Fricker, recordada por interpretar a la mujer de las palomas en Mi pobre angelito, falleció este viernes 17 de julio a los 81 años después de enfrentar una enfermedad prolongada.

La noticia fue confirmada por su agente, Phil Belfield, quien lamentó su partida y aseguró que "nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar más pobre por su ausencia".

Su nombre quedó inscrito en la historia del cine en 1990, cuando se convirtió en la primera irlandesa en ganar un Premio Oscar. El reconocimiento llegó gracias a su actuación como la madre del escritor Christy Brown en Mi pie izquierdo (My Left Foot: The Story of Christy Brown, 1989), papel por el que obtuvo la estatuilla como mejor actriz de reparto.

Su interpretación en Mi pobre angelito 2 la convirtió en uno de los personajes más recordados de la película protagonizada por Macaulay Culkin durante su recorrido por las calles de Nueva York. Además del cine, desarrolló una extensa carrera en televisión y teatro.

¿Cuál fue el legado de Brenda Fricker tras su fallecimiento?

Phil Belfield, quien trabajó con la actriz durante años, recordó el vínculo que compartieron y afirmó que fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella. Agregó que siempre ocupará un lugar especial tanto en su corazón como en el de los aficionados al cine y la televisión de todo el mundo.

El fallecimiento de Brenda Fricker también generó reacciones desde el ámbito diplomático. El embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, destacó que su trabajo llevó las historias de Irlanda al mundo e inspiró a generaciones "a ambos lados del Atlántico".