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La nota que escribió entre los escombros le salvó la vida tras los terremotos en Venezuela

A 23 días de la tragedia, Eddie Áñez recordó cómo logró pedir ayuda desde el quinto piso de un edificio colapsado.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
08:31 p. m.
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A 23 días de los terremotos en Venezuela, continúan conociéndose testimonios de quienes lograron sobrevivir a la tragedia. Uno de ellos es el de Edy Áñez, quien permaneció atrapado entre los escombros de un edificio y logró pedir ayuda mediante una nota escrita a mano, un hecho que hoy recuerda como parte del momento más difícil de su vida.

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¿Cómo logró sobrevivir Edy Áñez tras los terremotos en Venezuela?

Según su relato, el movimiento sísmico lo sorprendió dentro de un edificio. En medio del caos, intentó sostenerse de una ventana, pero la fuerza del terremoto lo lanzó hacia atrás. Mientras observaba cómo el bloque del edificio se venía abajo, también vio cómo la estructura comenzaba a fracturarse, dejándolo atrapado entre las placas de varios pisos.

Consciente de la gravedad de la situación y en medio de la incertidumbre, Edy buscó una hoja de papel, un esfero y una pelota. Allí escribió un mensaje dirigido a los rescatistas: se identificó con su nombre, explicó que estaba atrapado en el quinto piso, indicó que tenía encima las placas de los pisos sexto y séptimo y advirtió que tenía un tobillo lesionado. Esa nota se convirtió en su principal herramienta para pedir auxilio.

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Horas después, la ayuda llegó durante esa misma noche. Edy aseguró que, pese al miedo y a pensar que quizá no lograría salir con vida, finalmente fue rescatado. Recordó que, al reencontrarse con otras personas, recibió abrazos, lágrimas y muestras de afecto que marcaron profundamente ese momento.

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