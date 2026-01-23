Murió miembro de la icónica banda Scorpions: familia dejó nostálgico mensaje

El mundo del rock y el heavy metal se ha despertado con una noticia que ha sacudido los cimientos de la industria musical. Francis Buchholz, quien fuera el bajista de la icónica banda alemana Scorpions durante casi dos décadas, falleció el pasado 22 de enero de 2026 a la edad de 71 años. La causa del deceso, según confirmó su círculo más cercano, fue una batalla contra el cáncer que el músico decidió llevar con absoluta discreción.

Buchholz no fue solo un integrante más; fue el arquitecto rítmico de la era dorada de la banda. Su partida marca el final de un capítulo para los seguidores de canciones inmortales como "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You" y el himno de cambio de una era, "Wind of Change".

La noticia fue difundida oficialmente a través de las redes sociales del músico en la mañana de este viernes 23 de enero. Su esposa Hella y sus hijos Sebastian, Louisa y Marietta compartieron un comunicado que ha sido descrito por los fans como "desgarrador y profundamente humano".

Este fue el mensaje de la familia sobre la muerte de este artista

"Con una gran tristeza y el corazón hecho pedazos compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer. Dejó este mundo en paz, rodeado de amor. Nuestros corazones están destrozados", reza el inicio de la misiva.

La familia destacó la fortaleza con la que Buchholz enfrentó su enfermedad: "Durante toda su lucha contra el cáncer permanecimos a su lado afrontando cada desafío como una familia —exactamente del modo en que él nos enseñó—".

El mensaje concluye con un agradecimiento a la lealtad de sus seguidores: "Ustedes le dieron el mundo, y él les dio su música a cambio. Aunque las cuerdas se han callado, su alma permanece en cada nota que tocó".

El legado de este artista

Nacido en Hannover en 1954, Francis se unió a Scorpions en 1973, participando en el álbum Fly to the Rainbow. Durante su permanencia hasta 1992, fue pieza fundamental en la internacionalización de la banda. Su bajo no solo aportaba la base sólida necesaria para el hard rock, sino que su visión empresarial ayudó a profesionalizar las giras mundiales de la agrupación.

Tras su salida de Scorpions, se mantuvo activo en proyectos como Dreamtide y colaboró con su antiguo compañero Uli Jon Roth. Además, fue un respetado productor y autor del libro instructivo Bass Magic.

Sus excompañeros de banda, Klaus Meine, Rudolf Schenker y Matthias Jabs, también emitieron un comunicado lamentando la pérdida: "Su legado con la banda vivirá para siempre... Nuestros corazones están con Hella y su familia. DEP Francis".