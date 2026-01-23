Luto en la televisión: murió reconocido actor de telenovelas

En Costa Rica y en México hay un profundo luto porque murió un reconocido actor que tuvo una participación destacada en varias producciones televisivas.

Julio Beckles, que era oriundo de San José, Costa Rica, realizó la mayor parte de su carrera actoral en México y apareció en la gran pantalla en telenovelas como 'La antorcha encendida', 'Por tu amor' y 'Rencor apasionado', partió de este plano terrenal a sus 63 años.

La noticia fue confirmada el pasado 22 de enero de 2026, en un comunicado de la Asociación Nacional de Intérpretes de México.

Este fue el mensaje con el que se despidió a Julio Beckles, el reconocido actor que se destacó en México, tras su muerte

La Asociación Nacional de Intérpretes, en un post publicado en sus redes sociales, le envió un mensaje de condolencias a los seres queridos del actor Julio Beckles y exaltó su talento actoral.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio Julio Beckles, que fue un actor recordado por su participación en producciones como 'La antorcha encendida', 'Por tu amor' y 'Rencor apasionado'", se informó.

"A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la ANDI. Descanse en paz", se concluyó.

Sin embargo, hasta el momento, no se han revelado las causas por las que murió el actor de origen costarricense.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Julio Beckles, el reconocido actor, tras su muerte

Luego de que se confirmó la muerte del actor Julio Beckles, los internautas comenzaron a escribir múltiples mensajes de luto en las redes sociales.

"Descansa, querido amigo", "mi más sentido pésame a los familiares y amigos", "que esté en la gloria de Dios", "que haya mucha luz en tu camino", "mucha fortaleza", "coincidimos en una de las mejores producciones históricas de la televisión mexicana" y "quedan grandes recuerdos", han sido algunos de los comentarios.