Murió el papa Francisco: estas fueron sus frases más importantes

El mundo está de luto. A los 88 años y culminada la Semana Santa, murió el papa Francisco. Tiempo atrás, estuvo internado en el Hospital Gemelli por una complicación respiratoria.

RELACIONADO Papa Francisco murió a los 88 años en su residencia del Vaticano

A pesar de ser dado de alta, durante la semana mayor, su participación fue menor a lo habitual y el mundo vio qué tan deteriorada estaba su salud.

¿Cuántos años estuvo como papa?

Jorge Bergoglio fue elegido como la máxima autoridad de la Iglesia Católica en 2013, siendo el sucesor de Benedicto XVI. Durante sus 12 años de pontificado, dejó frases memorables y mensajes que quedaron en los millones de devotos.

Tres días después de su elección, es decir el 16 de marzo de 2013, dejó su primera gran frase: “¡Cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres!”.

Pobreza y homosexualismo

Sin dudarlo, uno de los temas que más eco hizo durante el papado fue la homosexualidad. Frente a ello, el pontífice dijo lo siguiente durante su regreso de Brasil: “Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para criticarlo?”

“Las mujeres teólogas en la Iglesia son como las fresas en la torta, se necesitan más (...), ofrecen nuevos aportes a la reflexión teológica”, este fue otro mensaje que dio siendo papa.

El Amazonas y las tentaciones

La naturaleza fue otro asunto que fue clave en su pontificado. Hace seis años durante el Sínodo sobre la Amazonía, se refirió sobre la importancia de conservar al pulmón del mundo: “El grito de los pobres, junto con el de la tierra, nos llegó desde el Amazonas. Después de estas tres semanas no podemos fingir que no lo hemos escuchado”.

Sin duda, la misa es una de las ceremonias más importantes del catolicismo. En noviembre de 2017, el pontífice dijo que no debería haber celulares, debido a que es un momento de desconexión.

“A mí, me da tanta tristeza cuando celebro aquí en la plaza o en la basílica y veo tantos teléfonos móviles alzados. No solo de fieles, sino también de sacerdotes e incluso obispos. ¡Por favor! La misa no es un espectáculo”

Con respecto a las tentaciones, el papa Francisco dejó esta frase en 2018: “Tenemos malas tentaciones en esos momentos, tentaciones que nunca hubiéramos pensado tener antes”.