Estrella del cine para adultos murió a sus 24 años: esto se sabe

En los últimos días, se confirmó la muerte de una actriz del cine para adultos que tan solo tenía 24 años.

Se trata de Lina Bina, la estadounidense oriunda de Texas que era reconocida en el mundo digital como Miss John Dough y contaba con más de 26 mil seguidores en Instagram y más de 500 mil en Twitter.

La muerte fue confirmada por el reconocido medio internacional The Sun, que aseguró que tuvo una conversación con la hermana de la actriz tras el inesperado desenlace.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Lina Bina, la estrella del cine para adultos que tenía 24 años?

Según el diálogo que la hermana de Lina Bina tuvo con The Sun, la actriz de cine para adultos tuvo una recaída en su estado de salud luego de que se le detectó un coágulo de sangre en el corazón y en el cuello.

Tras ese diagnóstico, los especialistas trataron de hacer todo lo humano posible para ayudarla a recuperar, pero, su estado fue empeorando de manera paulatina y Lina Bina se quedó sin signos vitales.

Durante esos últimos días, la reconocida actriz no había estado activa en las redes sociales y sus seguidores habían comenzado a preocuparse y a preguntarle si le estaba ocurriendo algo.

Fue así como ella escribió un tweet en el que aseguró que no se encontraba pasando por un momento fácil y que le perdonaran su ausencia.

"Lo siento, he estado tan fantasmal. Estoy pasando por un momento muy difícil ahora mismo", fueron las palabras de la estrella del cine para adultos el pasado 1 de agosto de 2025.

Así han reaccionado los seguidores de Lina Bina tras la inesperada muerte de la estrella del cine para adultos

Luego de que se confirmó la muerte de Lina Bina, la estrella del cine para adultos, los internautas han escrito múltiples mensajes de condolencias en las redes sociales.

"No pensé que esto fuera tan serio", "descansa en paz, reina", "todo esto es una locura", "qué triste perderte, preciosa" y "te extrañaremos", han sido algunos de los mensajes.