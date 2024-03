¿Falló diálogo para tregua en Gaza? Embajador de EE. UU. dice que las negociaciones "no están rotas"

El embajador estadounidense en Israel, Jack Lew, afirmó que las negociaciones sobre una tregua en Gaza "no están rotas", después de que la delegación del movimiento palestino Hamás abandonara El Cairo donde los mediadores internacionales sostuvieron negociaciones.

"Las divergencias se están reduciendo. Todavía no hay un acuerdo. Todo el mundo está mirando hacia el Ramadán, que se acerca. No puedo decirles que (las negociaciones) tendrán éxito, pero todavía no están rotas", aseguró el diplomático estadounidense, cuyo país, junto a Egipto y Catar están mediando para lograr una tregua.

Delegados de Hamás abandonaron diálogo que buscaba tregua con Israel

Un alto mando de Hamás anunció que la delegación del movimiento islamista abandonó Egipto, a donde se desplazaron el fin de semana para participar en las negociaciones para una tregua, unas conversaciones en las que no participó Israel.

El dirigente de Hamás, que habló bajo condición de anonimato, señaló que "Las respuestas iniciales" de Israel "no responden a las exigencias mínimas" formuladas por el grupo islamista, en especial sobre un alto el fuego definitivo y una retirada de las tropas israelíes.

Panorama del conflicto entre Israel y Hamás

La guerra estalló el 7 de octubre tras el ataque sin precedentes de Hamás en suelo israelí, en el que murieron unas 1.160 personas, la mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de estadísticas oficiales israelíes.

Israel prometió "aniquilar" a Hamás, en el poder en Gaza desde 2007, y lanzó una campaña militar que, por el momento, ha causado 30.800 muertos, sobre todo mujeres y menores, según el último balance del Ministerio de Salud del territorio palestino, gobernado por el movimiento islamista desde 2007.

Las negociaciones iniciadas buscan llegar a un cese de los combates de seis semanas, en un acuerdo que incluiría la liberación de rehenes capturados por Hamás en Israel durante el ataque del 7 de octubre, a cambio de la excarcelación de palestinos detenidos en Israel, así como la entrada de mucha más ayuda humanitaria.

Según Israel, 130 rehenes siguen cautivos en Gaza, de los que 31 habrían fallecido, de las cerca de 250 personas secuestradas el día de los ataques.