Expresidente Bolsonaro salió de prisión por primera vez para someterse a una cirugía

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro salió este miércoles de prisión por primera vez desde que fue encarcelado a finales de noviembre, luego de recibir una autorización judicial para ser trasladado a un centro médico en Brasilia, donde será sometido a una intervención quirúrgica este jueves.

De acuerdo con información confirmada por una fuente hospitalaria, Bolsonaro, de 70 años, ingresó al hospital DF Star, el mismo en el que ya había sido operado en abril.

Su llegada se produjo en medio de un convoy de vehículos negros escoltados por motocicletas, que recorrió en pocos minutos el trayecto desde las instalaciones de la Policía Federal de Brasilia, lugar donde cumple su condena.

El exmandatario, quien gobernó el país entre 2019 y 2022, cumple actualmente una pena de 27 años de prisión tras haber sido condenado por intento de golpe de Estado, sentencia emitida en septiembre por la justicia brasileña.

La autorización para su salida temporal fue concedida por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, magistrado a cargo del proceso judicial en su contra.

Bolsonaro será intervenido quirúrgicamente para tratar una hernia inguinal, una afección que provoca una protuberancia en la ingle debido a la salida de un órgano a través de un desgarro en el músculo abdominal.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá hospitalizado.

El estado de salud del exmandatario ha sido motivo de atención recurrente desde que en 2018 fue víctima de un ataque con arma blanca durante un acto de campaña, hecho que le dejó secuelas y lo ha obligado a someterse a varias cirugías mayores en los últimos años.

Como parte de las medidas de seguridad, el juez Alexandre de Moraes ordenó que la Policía garantice vigilancia permanente, con al menos dos agentes custodiando la puerta de la habitación de Bolsonaro durante su estancia en el hospital.