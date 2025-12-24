Navidad en Belén será celebrada por lo alto con la tregua entre Israel y Hamás

Belén decidió moderar sus celebraciones navideñas mientras la guerra golpeaba la Franja de Gaza, un territorio palestino separado geográficamente de Cisjordania por Israel.

Durante meses, el municipio optó por mantener un perfil bajo ante el conflicto iniciado en octubre de 2023 tras el ataque de Hamás contra Israel, que tiñó de duelo y cautela una de las fechas más simbólicas para la ciudad donde, según la tradición cristiana, nació Jesucristo.

RELACIONADO Papamóvil de Francisco recorrerá las calles de Gaza como clínica infantil

Ese tono contenido comenzó a cambiar este miércoles, cuando las calles volvieron a llenarse de música y color con la primera Navidad festiva tras dos años marcados por la violencia.

Jóvenes palestinos desfilaron por el centro de la ciudad, mientras cientos de personas se congregaban para presenciar el regreso de las celebraciones, favorecidas por una frágil tregua que mantiene en pausa los combates a gran escala en Gaza.

Decoraciones sobre el lugar en el que, se cree, nació Jesucristo descrestaron a los visitantes:

El desfile del grupo scout salesiano avanzó por la estrecha calle de la Estrella de Belén hasta llegar a la Plaza del Pesebre, donde vecinos y visitantes observaban incluso desde los balcones del edificio municipal.

Entre ellos estaba Milagros Anstas, de 17 años, quien expresó su entusiasmo: “Se siente que la Navidad llegó de verdad”. Y añadió: “Es un día lleno de alegría, porque antes no podíamos celebrar debido a la guerra”.

Junto a la Iglesia de la Natividad, un gran árbol de Navidad decorado con esferas rojas y doradas se convirtió en uno de los puntos más fotografiados. La basílica, construida en el siglo IV sobre la gruta donde los cristianos creen que Jesús nació hace más de dos milenios, volvió a ser epicentro de una celebración que había quedado reducida a lo esencial en los últimos años.

RELACIONADO Niños en Gaza escapan de los horrores de la guerra con visores de realidad virtual

Papa León XIV llamó a adoptar una tregua global:

El contexto regional, sin embargo, sigue siendo delicado. Aunque un alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, iniciado en octubre, frenó los enfrentamientos más intensos en Gaza, cientos de miles de personas continúan viviendo en condiciones precarias, muchas de ellas en tiendas improvisadas tras haber perdido sus hogares y familiares.

En este escenario, la Navidad también adquirió una dimensión política y humanitaria. El martes, el papa León XIV llamó a una tregua global de un día con motivo de la festividad. “Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador”.

Para los habitantes de Belén, el retorno gradual de las celebraciones tiene además un peso económico crucial. La ciudad depende casi por completo del turismo, y en los últimos meses los peregrinos cristianos han comenzado a regresar lentamente. George Hanna, originaria de Beit Jala, resumió ese anhelo colectivo: “Es un lugar muy especial”. Y concluyó: “Necesitamos transmitir ese mensaje a todo el mundo y esta es la única manera. Además, ¿qué es la Navidad sin celebrarla?”.