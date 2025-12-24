CANAL RCN
Internacional

María Corina Machado denuncia amenazas de ejecución extrajudicial contra presos políticos en Venezuela

A través de su cuenta de X, María Corina Machado responsabilizó al régimen venezolano de cualquier daño físico o psicológico que puedan sufrir los detenidos.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
01:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La líder opositora venezolana y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, lanzó este miércoles una alerta mundial sobre lo que calificó como “amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial” contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en Venezuela.

María Corina Machado reaparece con un video tras conocerse que abandonó Oslo
RELACIONADO

María Corina Machado reaparece con un video tras conocerse que abandonó Oslo

A través de un mensaje difundido en la red social X, Machado aseguró haber recibido información sobre intimidaciones emitidas por funcionarios de los órganos represivos del Estado, las cuales, según advirtió, constituyen crímenes de lesa humanidad y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

María Corina Machado responsabiliza al régimen venezolano

“Se trata de intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal”, escribió Machado, quien responsabilizó al régimen venezolano de cualquier daño físico o psicológico que puedan sufrir los detenidos.

Líder político cercano a María Corina Machado fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro
RELACIONADO

Líder político cercano a María Corina Machado fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Machado hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que organismos de derechos humanos activen mecanismos de protección y verificación que impidan posibles ejecuciones extrajudiciales.

Pide presión diplomática y monitoreo internacional

También instó a los gobiernos democráticos y aliados a ejercer presión diplomática, reforzar el monitoreo internacional y emitir advertencias formales que disuadan al régimen de concretar las amenazas.

María Corina Machado: “Maduro va a salir con o sin negociación, pero hay actores que no lo dejan”
RELACIONADO

María Corina Machado: “Maduro va a salir con o sin negociación, pero hay actores que no lo dejan”

La dirigente subrayó la necesidad de garantizar protección inmediata para los presos políticos, acceso a observadores independientes y medidas efectivas que resguarden su vida e integridad personal. “Hay vidas en riesgo hoy”, enfatizó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Brasil

Expresidente Bolsonaro salió de prisión por primera vez para someterse a una cirugía

Navidad

Navidad en Belén será celebrada por lo alto con la tregua entre Israel y Hamás

Visa

Empleados mejor cualificados tendrán mayores probabilidades de obtener una visa de trabajo en los Estados Unidos

Otras Noticias

Navidad

Una Navidad sin hambre: la iniciativa con la que podría alimentarse al 30% de la población colombiana

16 millones de raciones de arroz serán entregadas en la temporada de Fin de Año a las familias que más lo necesitan.

Transmilenio

Transmilenio anuncia cambios en sus rutas zonales para Navidad y fin de año

Fechas, recomendaciones y alternativas disponibles para planear tus desplazamientos durante las festividades.

América de Cali

Tulio Gómez confirmó cuánto dinero recibió América de Cali por Harold Santiago Mosquera

Literatura

“Esencialmente tú”: el libro que propone un liderazgo auténtico y humano

Viral

“Son una bomba”: buñuelos causan quemaduras de segundo grado en jóvenes de Bogotá