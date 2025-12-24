María Corina Machado denuncia amenazas de ejecución extrajudicial contra presos políticos en Venezuela

La líder opositora venezolana y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, lanzó este miércoles una alerta mundial sobre lo que calificó como “amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial” contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en Venezuela.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Machado aseguró haber recibido información sobre intimidaciones emitidas por funcionarios de los órganos represivos del Estado, las cuales, según advirtió, constituyen crímenes de lesa humanidad y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

María Corina Machado responsabiliza al régimen venezolano

“Se trata de intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal”, escribió Machado, quien responsabilizó al régimen venezolano de cualquier daño físico o psicológico que puedan sufrir los detenidos.

Machado hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que organismos de derechos humanos activen mecanismos de protección y verificación que impidan posibles ejecuciones extrajudiciales.

Pide presión diplomática y monitoreo internacional

También instó a los gobiernos democráticos y aliados a ejercer presión diplomática, reforzar el monitoreo internacional y emitir advertencias formales que disuadan al régimen de concretar las amenazas.

La dirigente subrayó la necesidad de garantizar protección inmediata para los presos políticos, acceso a observadores independientes y medidas efectivas que resguarden su vida e integridad personal. “Hay vidas en riesgo hoy”, enfatizó.